English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các điểm ngập cục bộ tại Hà Nội sau mưa lớn đêm 25/7 cơ bản rút hết sau 30 phút

Thứ Bảy, 14:15, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút (từ khoảng 06h30 đến 07h00), các điểm ngập cục bộ mặt đường cơ bản đã rút hết.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có thông tin về trận mưa sáng ngày 25/7, theo đó rạng sáng ngày 25/7 (từ thời điểm 4h30 đến 6h30) trên địa bàn Thành phố có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại một số khu vực như: Phường Hoàn Kiếm (85 mm); Phường Ba Đình (79,9 mm); Phường Hai Bà Trưng (115,4 mm); Phường Tây Hồ (97 mm); Phương Phú Thượng (98,5 mm); Phường Xuân Đỉnh (83 mm); Phường Văn Miếu (97,9 mm); Xã Vĩnh Thanh (127,4 mm).

cac diem ngap cuc bo tai ha noi sau mua lon dem 25 7 co ban rut het sau 30 phut hinh anh 1
Các điểm ngập úng cục bộ đã rút hết sau khi hết mưa khoảng 15-30 phút.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong mưa ghi nhận một số điểm ngập úng với chiều sâu khoảng (10-15)cm tại: Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Đài phun nước; đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân; Phùng Hưng; Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Thái Hà, khu vực ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật… Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút (từ khoảng 06h30 đến 07h00), các điểm ngập cục bộ mặt đường cơ bản đã rút hết.

Tại khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC, xảy ra úng ngập cục bộ với chiều sâu khoảng 30 cm tại làn trong gây ảnh hưởng đến phương tiện giao thông. Sau khoảng 30 phút Trạm bơm Phú Thượng vận hành, nước trên đường đã rút đảm bảo giao thông.

Về hiệu quả các dự án úng ngập, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành 10 dự án khẩn cấp, hiệu quả công tác tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố được nâng lên rõ rệt. Cụ thể trận mưa rạng sáng 25/7 có cường độ lớn trong thời gian ngắn, trên địa bàn Thành phố ghi nhận có khoảng 20 điểm úng ngập nhẹ với chiều sâu 10-15cm và rút hết nước sau mưa khoảng 15-30 phút. Trong khi đó với trận mưa cường độ tương tự các năm trước đây, trên địa bàn Thành phố xuất hiện khoảng 71 điểm. Một số điểm úng ngập trước đây, thời gian ngập từ 6-10 tiếng, có những nơi ngập đến 4-5 ngày. 

Điểm ngập tại Võ Chí Công giảm thời gian ngập từ 6-10 giờ xuống dưới 1 giờ; chiều sâu ngập trên 50cm xuống khoảng 30 cm. Đến 8h sáng ngày 25/7 trên địa bàn Thành phố tại các trục tiêu thoát nước chính không còn điểm ngập.

Trận mưa vừa qua khu vực Mỹ Đình chỉ có nước ngập trên mặt đường khoảng 10-15cm và rút ngay sau mưa; Khu Ressco, Eco Home ngập nhẹ và rút ngay, các khu vực khác cơ bản không ngập; khu vực Đại lộ Thăng Long được kiểm soát; khu vực Quang Trung úng ngập trận mưa ngày 9/7 cũng đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, một số khu vực ngõ xóm có cốt địa hình trũng thấp nước rút chậm, các đơn vị đang phối hợp bơm cưỡng bức giải quyết trong ngày.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên
Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên

VOV.VN - Tình trạng ngập lụt tại TP.HCM không còn là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của một chuỗi các tác động phức tạp. Sau hơn 20 năm đầu tư nhiều chương trình chống ngập quy mô lớn, nhưng công tác chống ngập tại Thành phố vẫn “loay hoay”.

Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên

Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên

VOV.VN - Tình trạng ngập lụt tại TP.HCM không còn là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của một chuỗi các tác động phức tạp. Sau hơn 20 năm đầu tư nhiều chương trình chống ngập quy mô lớn, nhưng công tác chống ngập tại Thành phố vẫn “loay hoay”.

Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn
Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn

VOV.VN - Trận mưa sáng sớm ngày 25/7 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội cây gãy đổ, ứ đọng nước như phố Lưu Quang Vũ, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, các phố Đinh Tiên Hoàng, Võ Chí Công, Thái Hà...

Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn

Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn

VOV.VN - Trận mưa sáng sớm ngày 25/7 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội cây gãy đổ, ứ đọng nước như phố Lưu Quang Vũ, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, các phố Đinh Tiên Hoàng, Võ Chí Công, Thái Hà...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ: 8 tỉnh có nguy cơ cao
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ: 8 tỉnh có nguy cơ cao

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo 8 tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi đất đã bão hòa.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ: 8 tỉnh có nguy cơ cao

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ: 8 tỉnh có nguy cơ cao

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo 8 tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi đất đã bão hòa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục