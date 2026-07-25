Các điểm ngập cục bộ tại Hà Nội sau mưa lớn đêm 25/7 cơ bản rút hết sau 30 phút

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có thông tin về trận mưa sáng ngày 25/7, theo đó rạng sáng ngày 25/7 (từ thời điểm 4h30 đến 6h30) trên địa bàn Thành phố có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại một số khu vực như: Phường Hoàn Kiếm (85 mm); Phường Ba Đình (79,9 mm); Phường Hai Bà Trưng (115,4 mm); Phường Tây Hồ (97 mm); Phương Phú Thượng (98,5 mm); Phường Xuân Đỉnh (83 mm); Phường Văn Miếu (97,9 mm); Xã Vĩnh Thanh (127,4 mm).

Các điểm ngập úng cục bộ đã rút hết sau khi hết mưa khoảng 15-30 phút.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong mưa ghi nhận một số điểm ngập úng với chiều sâu khoảng (10-15)cm tại: Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Đài phun nước; đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân; Phùng Hưng; Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Thái Hà, khu vực ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật… Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút (từ khoảng 06h30 đến 07h00), các điểm ngập cục bộ mặt đường cơ bản đã rút hết.

Tại khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC, xảy ra úng ngập cục bộ với chiều sâu khoảng 30 cm tại làn trong gây ảnh hưởng đến phương tiện giao thông. Sau khoảng 30 phút Trạm bơm Phú Thượng vận hành, nước trên đường đã rút đảm bảo giao thông.

Về hiệu quả các dự án úng ngập, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành 10 dự án khẩn cấp, hiệu quả công tác tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố được nâng lên rõ rệt. Cụ thể trận mưa rạng sáng 25/7 có cường độ lớn trong thời gian ngắn, trên địa bàn Thành phố ghi nhận có khoảng 20 điểm úng ngập nhẹ với chiều sâu 10-15cm và rút hết nước sau mưa khoảng 15-30 phút. Trong khi đó với trận mưa cường độ tương tự các năm trước đây, trên địa bàn Thành phố xuất hiện khoảng 71 điểm. Một số điểm úng ngập trước đây, thời gian ngập từ 6-10 tiếng, có những nơi ngập đến 4-5 ngày.

Điểm ngập tại Võ Chí Công giảm thời gian ngập từ 6-10 giờ xuống dưới 1 giờ; chiều sâu ngập trên 50cm xuống khoảng 30 cm. Đến 8h sáng ngày 25/7 trên địa bàn Thành phố tại các trục tiêu thoát nước chính không còn điểm ngập.

Trận mưa vừa qua khu vực Mỹ Đình chỉ có nước ngập trên mặt đường khoảng 10-15cm và rút ngay sau mưa; Khu Ressco, Eco Home ngập nhẹ và rút ngay, các khu vực khác cơ bản không ngập; khu vực Đại lộ Thăng Long được kiểm soát; khu vực Quang Trung úng ngập trận mưa ngày 9/7 cũng đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, một số khu vực ngõ xóm có cốt địa hình trũng thấp nước rút chậm, các đơn vị đang phối hợp bơm cưỡng bức giải quyết trong ngày.