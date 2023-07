Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm của Cục Hàng không Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng thị trường hành khách ước đạt 34,7 triệu khách, tăng 49,6% so với cùng kỳ 2022.

Cục Hàng không khẳng định sẽ nỗ lực tối đa trong việc đàm phán giữ slot quốc tế cho các hãng hàng không Việt.

Trong đó, khách quốc tế đạt 14,7 triệu khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ 2022, bằng 73,5% so cùng kỳ 2019. Khách nội địa đạt 20 triệu khách, giảm 3,4% so với cùng kỳ 2022 nhưng tăng 8,1% so cùng kỳ 2019.

Tổng thị trường hàng hóa ước đạt 483.000 tấn, giảm 26% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế đạt 405.000 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ 2022. Hàng hóa nội địa đạt 77,6 nghìn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2022.

Chia sẻ với khó khăn của các hãng hàng không, ông Đinh Việt Thắng-Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận, việc các hãng hàng không đang phải “bay để giữ slot”, là có thật.

Theo ông Thắng, với các nhà chức trách hàng không nước ngoài, có bay mới giữ được slot. Đúng là thị trường xuống thấp, nhưng nếu năm nay chúng ta không bảo đảm số lượng chuyến thì năm sau họ sẽ cắt slot.

“Chúng tôi hiểu những khó khăn của các hãng hàng không, đã trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước để hỗ trợ theo nguyên tắc “có đi có lại”, họ bay đến mình thì phải cho mình bay đến họ. Nhưng thực tế, có những thị trường nước bạn không bay đến nước mình, như Australia, Ấn Độ, Vương quốc Anh”, ông Thắng cho hay.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, sẽ nỗ lực tối đa trong việc đàm phán giữ slot cho các hãng hàng không Việt.

"Những trường hợp hết sức khó khăn, ngoài khả năng của Cục Hàng không, chúng tôi sẽ đề nghị đàm phán ở những cấp cao hơn, qua đường ngoại giao", ông Thắng nói.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá về thị trường nội địa: Có hãng hàng không bảo thị trường thấp, không bay hết slot, nhưng bảo trả lại cho hãng khác thì không chịu. Hơn nữa, Thông tư 29 quy định rõ, slot lịch sử của một mùa lịch bay là chuỗi slot được sử dụng đúng với tỷ lệ ít nhất 80%.

“Các đồng chí muốn giữ được slot lịch sử thì phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng theo quy định”, ông Thắng nêu rõ.

Cục Hàng không thừa nhận, những khó khăn của các doanh nghiệp hàng không còn rất lớn, việc các hãng hàng không đang phải “bay để giữ slot”, là có thật và đang kiến nghị Bộ GTVT sửa ngay quy định chưa phù hợp, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp hàng không.

Người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận, có những tình huống cụ thể như khi thị trường xuống thấp như hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cũng muốn linh hoạt cho các hãng, không phải đảm bảo đủ tỷ lệ slot sử dụng theo quy định vẫn giữ được slot lịch sử. Tuy nhiên như vậy cũng rất khó, có quy định của pháp luật rồi thì phải tuân theo. Muốn thay đổi thì phải sửa thông tư.

Cũng như vậy với việc hoán đổi slot, ông Thắng thông tin: Nhiều slot bay Trung Quốc không dùng hết, doanh nghiệp xin hoán đổi sang slot bay Hàn Quốc tuy nhiên, quy định hiện hành không cho phép.

“Những kiến nghị này của doanh nghiệp là hợp lý. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sớm, báo cáo Bộ có những sửa đổi Thông tư 29 cho hợp lý”, ông Thắng khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp hàng không.

“Tôi biết khó khăn với các doanh nghiệp hàng không còn rất lớn. Doanh nghiệp còn nhiều trăn trở, còn nhiều lo lắng. Những hội nghị như thế này là cơ hội để Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam lắng nghe nhiều hơn, nắm được tâm tư, kiến nghị của các đơn vị, từ đó có những quyết sách cho phù hợp”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, Bộ GTVT mong muốn giữa quản ý nhà nước và doanh nghiệp phải tương tác nhiều hơn. Bộ GTVT luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, xem xét trong chỉ đạo điều hành có gì chưa phù hợp, chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp để cùng nhau sửa đổi.

Lãnh đạo Bộ GTVT lưu ý Cục Hàng không cần nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp ngày hôm nay, tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT.

"Những gì có thể tiếp thu, tiếp thu ngay. Những gì có thể sửa đổi cho phù hợp, nếu trong thẩm quyền thì sửa đổi ngay. Những gì vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ GTVT, báo cáo Chính phủ. Mục tiêu là hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân”, ông Tuấn khẳng định.