Vietnam Airlines điều chỉnh lại lịch bay, nhiều chuyến khởi hành sớm hơn dự kiến

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách, sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ mở cửa lại từ 18h00 ngày 18/7, sớm hơn 2 tiếng so với thông báo tối ngày 17/7. Do đó, Vietnam Airlines điều chỉnh một số chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hà Nội trong ngày 18/7, chủ yếu khởi hành sớm hơn so với thông báo lùi giờ khởi hành đã công bố tối 17/7.

Cụ thể, Vietnam Airlines triển khai giờ khởi hành mới (giờ địa phương) với các chuyến bay trong ngày 18/7 như sau:

Chặng Singapore - Hà Nội: VN660 khởi hành lúc 16h05, VN662 khởi hành lúc 15h50.

Chặng Băng Cốc - Hà Nội và chiều ngược lại: VN610 khởi hành lúc 17h00, VN619 lúc 18h35, VN618 lúc 21h30, VN615 lúc 20h30.

Chặng Hà Nội - Kuala Lumpur và chiều ngược lại: VN681 khởi hành lúc 18h25, VN680 khởi hành lúc 23h30.

Chặng Hà Nội - Mumbai và chiều ngược lại: VN973 khởi hành lúc 18h20, VN972 khởi hành lúc 23h10.

Chặng Incheon - Hà Nội: VN417 khởi hành lúc 18h10.

Chặng Busan - Hà Nội: VN427 khởi hành lúc 18h05.

Chặng Narita - Hà Nội: VN311 khởi hành lúc 15h00.

Chặng Osaka - Hà Nội: VN331 khởi hành lúc 17h25.

Chặng Nagoya - Hà Nội: VN347 khởi hành lúc 15h15

Chặng Fukuoka - Hà Nội: VN357 khởi hành lúc 16h20

Chặng Hà Nội - Quảng Châu và chiều ngược lại: VN506 khởi hành lúc 18h20, VN507 lúc 22h20.

Chặng Hồng Kông - Hà Nội: VN593 khởi hành lúc 19h50

Chặng Hà Nội - Đài Bắc: VN578 khởi hành lúc 18h10

Trong ngày 19/7, VN614 từ Băng Cốc đi Hà Nội có giờ khởi hành lúc 00h10.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Ảnh hưởng của cơn bão số 1 có thể kéo dài, hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch bay trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống này. Vietnam Airlines triển khai các thủ tục hỗ trợ hành khách theo quy định hiện hành. Trong những ngày tới, Vietnam Airlines sẽ tăng cường thêm chuyến bay và sử dụng tàu thân rộng để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, hành khách của Vietnam Airlines có thể truy cập website www.vietnamairlines.com; ứng dụng di động “Vietnam Airlines”; nhắn tin Zalo: https://zalo.me/3149253679280388721; Fanpage Facebook chính thức Vietnam Airlines; liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.