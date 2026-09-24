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Các lực lượng giúp dân gặt lúa, nhổ mì chạy lũ

Thứ Năm, 20:10, 24/09/2026
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VOV.VN - Hàng ngàn ha lúa, sắn ở vùng trũng thấp phía đông Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn kéo dài. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an và đoàn viên thanh niên xuống đồng, giúp dân thu hoạch nhanh, hạn chế thiệt hại.

Vụ sắn năm nay, gia đình ông Nguyễn Thành Ly, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh thuê 1,5 ha đất của HTX để trồng sắn. Tuy nhiên, gia đình mới chỉ thu được vài sào, còn lại đều bị mưa lớn kéo dài làm ngập úng. Ông Ly rất lo lắng vì nếu thu hoạch chậm vài ngày, số sắn này sẽ thối củ và mất trắng. Và rồi, ông đã thở phào nhẹ nhõm khi bộ đội về tận thôn giúp đỡ gia đình thu hoạch.

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Lực lượng bộ đội hỗ trợ thu hoạch lúa ở xã Hòa Mỹ

"Làm khoảng ba mẫu, nhưng mà giờ mưa lớn kéo dài thế này là nó cũng bị thối, nhưng nhờ có bộ đội hỗ trợ vào nhổ phụ giúp kịp thời", ông Ly nói.

Tại xã Hoà Thịnh, trong 3 ngày qua gần 100 cán bộ, chiến sĩ của quân đội, công an và thanh niên giúp dân thu hoạch nông sản. Gần 70 chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng xuất quân xuống các thôn của Hoà Thịnh để giúp bà con khi địa phương này hiện còn gần 1.000 ha lúa, sắn cần thu hoạch nhanh để tránh úng.

Thiếu tá Phạm Hồng Thuân, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Thịnh, cho biết: "Ban Chỉ huy Quân sự xã quyết tâm huy động quân số đơn vị thực hiện nhiệm vụ chung, đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an và đoàn viên thanh niên của xã hỗ trợ thu hoạch lúa. Tiếp tục sau đó, Ban Chỉ huy cũng hỗ trợ nhổ mì cho bà con để đưa về, vì mưa như thế này hầu như bị úng mì rất nhiều. Do đó, đơn vị quyết tâm hăng hái thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ bà con".

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Các lực lượng hỗ trợ dân thu hoạch lúa

Tính chung ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, 3 ngày qua, các lực lượng đã ra đồng giúp các hộ dân neo đơn thu hoạch lúa và sắn. Tại xã Hòa Mỹ, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương có 110 ha lúa bị ngã đổ và gần 1.000ha sắn cần thu hoạch khẩn trương.

Để giảm thiệt hại cho nông dân, xã đã huy động 42 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đội dân quân thường trực, sĩ quan Ban chỉ huy quân sự xã, sĩ quan công an, an ninh trật tự cơ sở,... giúp dân thu hoạch số diện tích ngập sâu, đồng thời lực lượng thủy lợi các hợp tác xã tập trung khơi thông hệ thống mương rút để tiêu úng... đến chiều 24/9 tại Hòa Mỹ cơ bản nước đã rút, bà con nhân dân đang khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại.

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Lực lượng quân sự xã Hòa Thịnh hỗ trợ dân thu hoạch sắn

"Điều kiện hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, máy gặt đập liên hợp cũng không thể gặt được. Hiện giờ, lực lượng dân quân thường trực cùng các lực lượng vũ trang đang tích cực phụ giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa, ưu tiên đối với các hộ gia đình neo đơn và những diện tích lúa bị ngập lâu ngày", ông Nguyễn Hữu Thuận nói.

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Các chiến sỹ giúp dân đưa sắn lên xe vận chuyển đi tiêu thụ

Tính đến 24/9, Đắk Lắk vẫn còn gần 20 ngàn ha lúa Hè thu chưa thu hoạch, đặc biệt các vùng cuối nguồn hệ thống thủy nông Đồng Cam. Gần 1.500 ha lúa ở khu vưc này đã bị ngã đổ và ngập nước, hàng ngàn ha sắn ở nhiều khu vực khác bị úng. Vì vậy, sự có mặt của các lực lượng vũ trang sẽ giúp bà con nông dân giảm thiệt hại trong đợt mưa lớn này.

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Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

VOV.VN - Mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, khiến khoảng 6 ha lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.

 

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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