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Khắc phục hậu quả mưa lũ, một xã ở Ninh Bình đề xuất xây dựng trạm bơm 180 tỷ đồng

Thứ Ba, 22:56, 22/09/2026
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VOV.VN - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ cực đoan gây ra cho sản xuất nông nghiệp, tỉnh Ninh Bình đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả. Đề xuất đầu tư trạm bơm 180 tỷ đồng tại xã Định Hóa đang được kỳ vọng là lời giải căn cơ cho vùng trũng.

Hơn 7.000 ha lúa bị ngập

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và rãnh thấp, từ ngày 14-17/9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến ở mức trên 300mm, thậm chí nhiều nơi ghi nhận mức mưa cực đoan lên tới hơn 500mm.

Hứng chịu đợt thiên tai dồn dập này, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Vụ Mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy hơn 120.700 ha lúa; trong đó có gần 99.800 ha đang ở giai đoạn trỗ bông và phơi màu. Mưa lớn kéo dài và dồn dập khiến hệ thống tiêu thoát không kịp, làm hơn 7.000 ha lúa bị ngập từ 2/3 thân cây trở lên, trong đó có khoảng 200 ha bị ngập sâu trong nước.

khac phuc hau qua mua lu, mot xa o ninh binh de xuat xay dung tram bom 180 ty dong hinh anh 1
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã chịu ảnh hưởng nặng nề 

Tình trạng ngập úng kéo dài đã tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa đúng vào giai đoạn nhạy cảm nhất là trỗ bông, phơi màu và chuẩn bị thu hoạch. Riêng xã Định Hóa là một trong những vùng trọng điểm trũng thấp thiên tai trong các tháng 8 và 9 đã khiến khoảng 60 ha lúa bị mất trắng.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ ngập úng, thời điểm mưa lớn kéo dài còn trùng với cao điểm sinh trưởng của các đối tượng sinh vật gây hại. Độ ẩm cao và nước ngập khiến việc phòng trừ gặp muôn vàn khó khăn, điển hình là sâu đục thân 2 chấm lứa 5 đang bùng phát và có nguy cơ cao gây hại nặng trên diện tích trà lúa Mùa trung đang trỗ bông.

Cấp bách quy hoạch trạm bơm lớn

Kiểm tra thực tế tại các xã Định Hóa và Nghĩa Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bám sát đồng ruộng để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại và triển khai ngay các giải pháp khôi phục sản xuất.

Ngành nông nghiệp cần hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm; huy động tối đa phương tiện khơi thông dòng chảy, tiêu nước cứu lúa. Đối với diện tích đã đến kỳ, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cuối vụ, đồng thời sớm giải phóng mặt bằng để sản xuất vụ Đông.

khac phuc hau qua mua lu, mot xa o ninh binh de xuat xay dung tram bom 180 ty dong hinh anh 2
Khắc phục hậu quả mưa lũ, một xã ở Ninh Bình đề xuất xây dựng trạm bơm 180 tỷ đồng

Nhằm giải quyết căn cơ bài toán ngập úng cho gần 3.900 ha cây trồng, xã Định Hóa đã đề xuất nghiên cứu đầu tư Trạm bơm Phát Diệm 2 với quy mô 10 máy bơm, tổng công suất 80.000 m³/giờ, kinh phí dự kiến 180 tỷ đồng. Dự án kết hợp xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi như cống điều tiết trên sông Cà Mau và sông Ân để khoanh vùng, ngăn nước hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị thủy lợi tiếp tục rà soát năng lực tiêu úng trên toàn địa bàn. Việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư các công trình tiêu úng phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và đáp ứng yêu cầu sản xuất trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ thành quả sản xuất, bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững sản xuất nông nghiệp.

Vân Hồng - CTVTrần Hồng/VOV.VN
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