Các trường ở TP.HCM tính toán lại thời khóa biểu để phù hợp Thông tư 85

Chờ quy định hướng dẫn

Thông tư 85 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/9, có hiệu lực từ ngày 15/11, quy định tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Theo đó, Thông tư của Bộ nhằm phân định ranh giới giữa 2 nhóm hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) hoạt động thể dục trong giờ ra chơi

Hoạt động ngoài giờ chính khóa là nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông và tuyệt đối không được thu tiền của người học dưới bất kỳ hình thức nào.

Còn với hoạt động phát triển năng khiếu, kỹ năng sống, STEM nâng cao, ngoại ngữ chuẩn quốc tế... phục vụ sở thích và định hướng cá nhân, nhà trường được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký của cha mẹ học sinh.

Với các hoạt động theo nhu cầu, Thông tư quy định không được bố trí xen kẽ vào giữa các tiết học chính khóa hoặc tiết giáo dục tăng cường.

Theo lãnh đạo một trường Tiểu học ở phường Phú Thạnh, nhà trường có khoảng 90% học sinh đăng ký tham gia các chương trình như: STEM, AI, Tin học quốc tế, tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy.

Nhà trường dự kiến điều chỉnh thời khóa biểu để tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu theo hướng, học trái buổi với lớp học 1 buổi/ngày, hoặc tổ chức vào tiết cuối với các lớp học bán trú. Những em không đăng ký có thể ra về sớm, nếu cha mẹ chưa thể đón con, nhà trường sẽ bố trí hoạt động phù hợp trong thời gian chờ.

Tương tự, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, phường Bình Phú cho biết, hiện nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh.

Ngoài chương trình phổ thông chính khoá, trường đang có hoạt động tăng cường môn tiếng Anh do giáo viên của nhà trường đảm nhiệm. Với hai chương trình liên kết theo nhu cầu, là tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài và Tin học quốc tế đang có hơn 60% học sinh đăng ký tham gia.

Theo ông Đinh Phú Cường, nếu đến thời điểm Thông tư 85 có hiệu lực mà chưa có hướng dẫn cụ thể, nhà trường dự kiến tạm dừng các hoạt động thu phí để tránh thực hiện không đúng quy định.

"Đồng thời nhà trường cũng sẽ thông báo lại với phụ huynh để điều tiết lại vấn đề thời gian học 2 buổi/ngày", ông Cường nói.

Dự kiến thời khoá biểu điều chỉnh trước mắt sẽ tập trung vào chương trình chính khoá và các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu, ôn tập thi tuyển sinh lớp 10.

Một tiết học tiếng anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài của một trường tiểu học phường Bến Thành, tháng 11/2025

Trong khi đó, một trường THPT ở phường Xóm Chiếu, dự kiến nếu dừng tổ chức chương trình liên kết có thu phí với các môn như: Tin học chuẩn quốc tế, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, STEM, thời gian học chính khoá của các em sẽ kéo dài từ thứ 2 đến thứ 5, với 7 tiết/ngày.

Sáng thứ Sáu, các em sẽ được tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, bồi dưỡng, phụ đạo, sinh hoạt các câu lạc bộ thể dục thể thao,…

Đăng ký tự nguyện nhưng phải đi kèm chất lượng

Về nhu cầu học thực tế hiện này, Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 tại phường Chợ Quán cho biết, tại trường em đang theo học chương trình liên kết tiếng Anh với giáo viên nước ngoài 2 tiết/tuần. Những tiết học này chủ yếu giúp em rèn luyện giao tiếp thực tế, luyện tập thêm.

"Kiến thức em thấy cũng không có khác biệt nhiều, tuỳ lớp thầy chủ yếu tổ chức trò chơi, học sinh chủ động nói chuyện với thầy, như em với bạn em trao đổi với thầy, các bạn khác một số khá bị động", Quỳnh Anh kể.

Ngoài học chương trình liên kết tiếng Anh với người nước ngoài, chị Minh Trang ngụ ở phường Chợ Quán, cũng cho con đang học cấp 3 tham gia thêm chương trình STEM, kỹ năng sống, một tuần có từ 2-3 tiết. Điều này hoàn toàn tự nguyện và theo nguyện vọng của con.

"Con học tiếng anh với giáo viên nước ngoài tốt, ở trường có 2 chương trình gồm tiếng anh tăng cường (do giáo viên trường dạy), còn tiếng anh với giáo viên bản ngữ, học sinh mạnh dạn hơn, cách giao tiếp cũng chuẩn hơn", chị Trang nói

Phụ huynh không ngại trả tiền để con có thêm kiến thức, thu thập được kỹ năng sống, nhưng điều mà họ lo ngại là chất lượng dạy giữa các đơn vị, đặc biệt hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đòi hỏi các kỹ năng phải gần gũi. Các phụ huynh mong muốn, nhà trường nếu tiếp tục tổ chức hoạt động có thu phí thì cần chú trọng chất lượng để đảm bảo học sinh tiếp cận kiến thức một cách thực tế.