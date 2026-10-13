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Bảo đảm vận hành tốt các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sau sắp xếp

Thứ Ba, 20:12, 13/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 523/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

 

34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Thông báo Kết luận nêu rõ, thời gian qua, việc triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Việc sắp xếp này giúp giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%), vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%. Cùng với đó, công tác cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo được thực hiện theo hướng tăng cường nhân lực trực tiếp giảng dạy, với 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy. Nhờ vậy, hoạt động giáo dục của các cơ sở sau sắp xếp cơ bản duy trì ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

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Bảo đảm vận hành tốt các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sau sắp xếp.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn. Trong giai đoạn 1, đã có 108 trường tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026 - 2027, trong đó 40 trường hoàn thành 100% hạng mục. Song song đó, 121 trường thuộc giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung triển khai xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn. Sau khi sắp xếp, một số cơ sở giáo dục có quy mô rất lớn với nhiều phân hiệu, điểm trường, gây khó khăn cho công tác quản trị. Đáng chú ý, vẫn còn một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc. Việc bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn tất các thủ tục pháp nhân mới ở một số nơi còn chậm.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, nhiều trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa dạy học vừa thi công. Nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, vướng mắc giải phóng mặt bằng. Quá trình vận hành các trường mới còn lúng túng, nhất là do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Không cào bằng, sắp xếp chỉ hoàn thành khi bộ máy vận hành ổn định

Để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm vận hành hiệu quả các cơ sở giáo dục sau sắp xếp và hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục; xây dựng trường nội trú biên giới phải bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành, chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn. Trong đó, chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh là thước đo cuối cùng và quan trọng nhất.

Đặc biệt, cần tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được xác định là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học tốt hơn.

Kịp thời điều chỉnh cơ sở vượt khả năng quản trị trong tháng 10/2026

Về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp. Kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Song song đó, hoàn thành trong tháng 10/2026 việc bảo đảm các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bàn giao và quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu, con dấu, tài khoản, mã trường, cơ sở vật chất, phân định trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng giáo dục.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ; có phương án xử lý dứt điểm đối với số cán bộ quản lý dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất thời hạn hoàn thành cụ thể, gửi hai bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2026.

Đề xuất chế độ cho cán bộ quản lý trường quy mô lớn và chính sách tinh giản

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp các bộ, ngành giải quyết các khó khăn của địa phương; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục (có tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý), bảo đảm phù hợp, không cào bằng; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường. Đồng thời, đề xuất chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026. Bộ Nội vụ cũng cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026.

Giải pháp cụ thể cho 1,6 triệu thanh niên không đi học, không có việc làm

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong quý III năm 2026, Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên (15 - 24 tuổi) rơi vào tình trạng: không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp khắc phục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề, việc làm; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Chuyển từ chú trọng số lượng tuyển sinh, đào tạo sang đánh giá kết quả thực chất về khả năng tiếp tục học tập, có việc làm và thích ứng với thị trường lao động của người học sau tốt nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên từ 15 - 24 tuổi không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, nhất là tình trạng bỏ học, không tiếp tục học sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Từ đó, đưa ra giải pháp cụ thể về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề, kết nối việc làm; phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, không để thanh niên rời nhà trường nhưng thiếu cơ hội tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

PV/VOV.VN
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