Hơn 2.400 cán bộ quản lý giáo dục ở TP.HCM chuyển sang làm giáo viên

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau sắp xếp, có hơn 2.400 cán bộ quản lý đã chuyển sang làm giáo viên đúng chuyên môn đào tạo.

Cụ thể, số lượng cán bộ quản lý sau sắp xếp từ 5.874 xuống còn gần 3.130 người, giảm gần 2.750 vị trí (giảm 46,7%). Trong đó, hơn 2.400 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên, đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học.

Giáo viên trường Tiểu học - THCS -THPT Lê Thị Riêng

Sự thay đổi này xuất phát từ việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn TP.HCM giảm từ 2.188 cơ sở xuống 1.486 cơ sở (giảm 702 đơn vị, tương đương giảm 32,08%).

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phường/xã, cấp mầm non giảm 268/706 cơ sở giáo dục, tiểu học giảm 282/790 cơ sở và THCS giảm 137/461 cơ sở. Mô hình trường liên cấp Tiểu học - THCS tăng thành 44 trường.

Tương tự, đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm 15/41 đơn vị, tỉ lệ 36,59%, trên cơ sở sắp xếp đối với 41 đơn vị (40 đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong).

Với các đơn vị thuộc Sở, như: Trường THPT Trung Lập tổ chức lại thành Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Củ Chi. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm tổ chức lại thành Trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm.

TP.HCM cũng chuyển giao Trường Mầm non 19-5 TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành đơn vị giáo dục trực thuộc UBND phường Tân Định quản lý.