Các xã ở khu Đông TP.HCM sẵn sàng thành đô thị trong không gian mới

Khởi sắc vùng nông thôn

Ông Phạm Xuân Nhàn, người dân ấp Tân Long, xã Châu Pha (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cho biết, vùng quê này thay đổi rất nhiều, đang dần chuyển mình trở thành một đô thị mới.

Chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đường dẫn vào các khu dân cư khang trang, sạch sẽ.

Cơ sở hạ tầng ở Châu Pha ngày càng được đầu tư mới, khang trang

Đồng thời, địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống nhân dân. Cuối năm 2025, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM, thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống ngày càng khởi sắc.

"Tôi cảm nhận một sự thay đổi rất là lớn, nhất là những năm gần đây. Thay đổi về hạ tầng giao thông, các công trình công cộng được xây dựng như: trường, trạm xá. Cùng với đó, đời sống của nhân dân thay đổi nhanh chóng, việc hưởng thụ các hoạt động văn hóa, xã hội của nhân dân thì được tăng lên nhanh chóng so với trước", ông Nhàn cho biết thêm.

Còn ở xã đảo Long Sơn (TP.Vũng Tàu cũ), người dân cảm nhận từng ngày sự trù phú của một đô thị tương lai.

Ông Nguyễn Văn Lèo, 72 tuổi, ở thôn 1, xã Long Sơn chia sẻ, xã trước là địa bàn thuần nông, còn nay đô thị hóa với tốc độ nhanh chóng. Thu nhập của người dân địa phương tăng theo từng năm, kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp, du lịch, thương mại, diện tích nông nghiệp cũng giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Chất lượng cuộc sống người dân ở Long Sơn ngày càng được cải thiện

Theo ông Lèo, việc trong tương lai xã Long Sơn trở thành phường được người dân rất ủng hộ. Khi thành phường, hòa chung vào không gian của siêu đô thị TP.HCM, người dân Long Sơn tin tưởng chính quyền tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm ổn định cho con em gia đình chính sách, người có công.

"Nhu cầu của người dân là rất lớn, mong địa phương nhìn nhận đầy đủ, từ đó có giải pháp tạo thêm công ăn việc làm để cho người dân. Đối với các chính sách thì cũng vậy, chăm lo công ăn việc làm cho con em thương binh, gia đình liệt sĩ... là rất cần", ông Lèo mong muốn.

Khát vọng vươn mình

Xã Châu Pha được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập xã Châu Pha và xã Tóc Tiên. Xã là địa bàn có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics của Thành phố; đồng thời giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải với các trung tâm công nghiệp, hệ thống giao thông liên vùng và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha chia sẻ, việc chuyển đổi từ mô hình xã sang phường tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý đối với địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh.

Lãnh đạo xã Châu Pha trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên

Đồng thời, việc này tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất và vị trí kết nối vùng.

"Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để phục vụ người dân được tốt nhất. Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện công việc làm sao mang lại hiệu quả cao nhất, tất cả những công việc được triển khai đều mang lại hiệu quả, phục vụ lợi ích của người dân làm thước đo cho các nghiệp vụ", ông Hợp nói.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính toàn trình trên không gian số

Còn xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu cũ) đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập phường Long Sơn trên cơ sở nguyên trạng xã Long Sơn.

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, hiện xã đang hoàn thiện 4 đề án quan trọng để hướng đến một đô thị xanh - thông minh - nghĩa tình - đáng sống là: toàn dân được khám sức khỏe định kỳ; thay đổi thói quen thủ tục tổ chức chôn cất người mất; phát triển du lịch bền vững và bảo vệ hệ sinh thái rừng - biển và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số ở Long Sơn đứng top đầu của TP.HCM

"Chúng tôi quyết tâm thực hiện từ trước khi có các đề án, ví dụ như công tác chuyển đổi số thì thực hiện hòa chung với Nghị quyết 57, nhưng sẽ là một đề án chuyên sâu thêm, đặc thù riêng cho Long Sơn. Đối với công tác an sinh xã hội thì địa phương đã thực hiện từ một năm trước khi có đề án, sẽ nối tiếp khi lên phường để nâng lên một tầm cao hơn", bà Hương chia sẻ thêm.

Long Sơn, Châu Pha là 2 xã nằm trong hành lang phát triển du lịch biển, cảng biển và công nghiệp năng lượng của TP.HCM.

Việc thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã không chỉ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của TP.HCM mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chuyển mình trong không gian phát triển mới, khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.