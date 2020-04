Cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái hiến hơn 1.000 đơn vị máu

Trong đợt cao điểm hiến máu tình nguyện từ ngày 7/4-30/4 do Bộ Công an phát động, tới thời điểm này, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái đã hiến trên 1.000 đơn vị máu.



Đợt hiến máu này có 1.250 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Yên Bái đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Lượng máu thu được sẽ bổ sung vào nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện 198 (Bộ Công an), góp phần cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sỹ và người bệnh.

Cán bộ chiến sỹ Công an Yên Bái tham gia hiến máu.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đều được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: thực hiện lấy máu dưới 10 người trong cùng một thời điểm và giữ khoảng cách tối thiểu 2m; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn...

"Phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân khác là hai vấn đề song song không tách rời. Trong giai đoạn cả nước chống dịch, vẫn đảm bảo cho các bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện trong đó có một số bệnh nhân rất cần lượng máu để cấp cứu, được cứu sống kịp thời. Chúng tôi đã kêu gọi và được các ngành hưởng ứng đặc biệt là ngành công an là ngành có lực lượng cán bộ chiến sỹ đông đảo và chất lượng sức khỏe tốt. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân đạo trong thời gian này"- bác sỹ Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết./.