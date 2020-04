TP HCM phát động “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện, sáng nay (25/4) tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP HCM tổ chức lễ phát động toàn dân hưởng ứng “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”.

Rất đông người dân và các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh: Trong suốt 20 năm qua kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 7/4 hằng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện, hiến máu cứu người đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn TPHCM với nhiều tên gọi khác nhau, như: “Lễ hội Xuân Hồng”; “Những giọt máu hồng Hè”; “Hành trình Đỏ”; “Chủ nhật Đỏ”;… Những giọt máu cho đi đã góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Hoa hậu áo dài năm 1995, Đàm Lưu Ly (phải) vui mừng khi được tham gia hiến máu.

Bà Châu cho biết, mặc dù chỉ tiêu đề ra của Ban Chỉ đạo trong sáng nay (25/4) là vận động 150 người tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ phát động, thế nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, đoàn viên, thanh niên TP đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh Niên để đăng ký hiến máu:“Đối với ngày lễ phát động hôm nay, Ban Chỉ đạo chỉ tổ chức cho khoảng 150 người tham gia hiến máu. Và có lịch chia thành nhiều khung giờ, nhiều ngày khác nhau để đảm bảo giãn cách y tế. Nhưng hôm nay hết sức quý báu khi người dân đến rất là nhiều. Do đó lực lượng tổ chức rất quan tâm để vừa đáp ứng được việc tiếp nhận máu cứu người, vừa đảm bảo giãn cách y tế để người dân tin tưởng và đảm bảo an toàn cho người hiến máu”.

Để đảm bảo an toàn cho người hiến máu đúng với thông điệp “Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19”, người đến hiến máu được yêu cầu đi qua buồng khử khuẩn tự động, được kiểm tra thân nhiệt, huyết áp và được bố trí ghế chờ đảm bảo khoảng cách an toàn.

Do lượng người đến tham gia hiến máu đông hơn dự kiến nên ban tổ chức phải bố trí khu vực chờ để đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh tụ tập đông người.

Tham gia hiến máu giữa mùa dịch Covid-19, nhưng hoa hậu áo dài 1995, Đàm Lưu Ly không chút lo lắng mà ngược lại rất hào hứng: “Thực ra tôi không thấy lo lắng gì cả bởi vì đến đây mọi người ai cũng đeo khẩu trang. Và đợt này TPHCM cũng qua đỉnh dịch rồi nên tôi thấy rất thoải mái, không áp lực lắm khi đi hiến máu lần này”.

Từ nay đến ngày 31/5 chương trình phấn đấu vận động được 10.000 người đăng ký tham gia hiến máu. Đồng thời, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện đăng ký, tổ chức tốt các điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, cơ sở địa phương, đảm bảo nguồn máu có chất lượng tốt và thực hiện quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. /.