Cận cảnh hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển Đắk Lắk

Thứ Sáu, 15:05, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hình ảnh hai con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà (làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan) được một người dân chụp lại khiến nhiều người thích thú.

Clip cá voi bơi 'tung tăng' săn mồi ở Cù Lao Mái Nhà (clip Thành Quang)

Sáng 15/5, anh Nguyễn Thành Vương (trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người ghi lại hình ảnh hai con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng.

Theo anh Vương, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh phát hiện hai con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước để săn mồi nên dùng điện thoại ghi lại.

“Cá voi mẹ dài khoảng 10m, cá voi con khoảng 6-7m, màu đen và khá lớn. Cả hai liên tục nổi lên rồi lặn xuống đớp mồi”, anh Vương cho biết.

can canh hai con ca voi lon san moi tren vung bien Dak lak hinh anh 1
Cặp cá voi xuất hiện trên biển Đắk Lắk (ảnh: Thành Quang)

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ khiến nhiều người dân và du khách thích thú. Đây không phải lần đầu cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Trước đó, vào tháng 7/2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại khu vực Cù Lao Mái Nhà.

Theo cơ quan chức năng, cá voi thường di chuyển theo đàn cá mồi. Vùng biển các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa hiện có nguồn nước sạch, thức ăn dồi dào nên trở thành điểm xuất hiện của nhiều loài sinh vật biển trong mùa di cư.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi gặp cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần để tránh ảnh hưởng đến tập tính săn mồi của chúng và đảm bảo an toàn trên biển.

Minh Minh/VTC News
Tag: cá voi Đắk Lắk 2 cá voi săn mồi
