Thái Nguyên - Nỗ lực nối những hành trình còn dang dở

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Công tác lấy mẫu gặp nhiều khó khăn hơn do các ngôi mộ được tu sửa, tôn tạo nhiều lần (Ảnh Duy Đức)

Theo rà soát, Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang, thuộc địa bàn 29 xã, phường trong toàn tỉnh. Mỗi phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính đều là nỗi trăn trở của thân nhân, đồng đội và cũng là động lực để các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, xác minh, đưa liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương. Để triển khai công tác lấy mẫu tại nghĩa trang, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập các tổ công tác và triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Đổ để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học (Ảnh Duy Đức)

Những ngày tháng Bảy - tháng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác miệt mài thực hiện việc lấy mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa lớn bất thường.

Trung tá Dương Sỹ Hào, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Nhiều phần mộ là của các liệt sĩ hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp khiến quá trình lấy mẫu khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các phần mộ hằng năm đều được tu bổ, tôn tạo nên khi nhìn bên ngoài có thể không thấy sự khác biệt. Tuy nhiên, khi trực tiếp khai quật, kết cấu bên trong các phần mộ rất phức tạp, khiến quá trình lấy mẫu gặp nhiều khó khăn.

"Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ tham gia đều xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là miệng lệnh của trái tim, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ sớm trở về với thân nhân, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người có công với cách mạng...”, Trung tá Dương Sỹ Hào cho biết.

Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu trong tháng 11/2026 (Ảnh Duy Đức)

Trước đó, việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì triển khai tại tất cả 92 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thu được 3.919 mẫu, chỉ còn 88 trường hợp đang làm ăn xa, chưa có mặt tại địa phương và sẽ tiếp tục được lấy mẫu trong thời gian tới.

Đại uý Đỗ Trọng Trường, Phó Trưởng Công an xã Đồng Hỷ, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ danh sách thân nhân liệt sĩ, sàng lọc các trường có thể đến tham gia lấy mẫu AND. Đối với những trường hợp không thể tự đến địa điểm thu mẫu, Công an xã đã phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an xã bố trí cán bộ đến tận nhà đón, đưa từng người đến điểm lấy mẫu. Qua đó, để mọi thân nhân liệt sĩ đều có cơ hội tham gia lấy mẫu ADN, tìm lại người thân của mình”.

Công an xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ

Bên cạnh việc trực tiếp lấy mẫu, tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn SMS tới người dân nhằm kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác minh. Mỗi thông tin được cung cấp, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp nối lại những hành trình còn dang dở sau nhiều thập kỷ.

Chị Phạm Thị Huyền (Tổ 5, phường Quan Triều, Thái Nguyên) đến Bộ Chỉ huy Quân sự Thai Nguyên với hy vọng sớm tìm được mộ phần bác ruột, Liệt sỹ Phạm Lý Huề

Sau khi nhận được tin nhắn, chị Phạm Thị Huyền, ở tổ 5, phường Quan Triều đã trực tiếp đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tìm hiểu thông tin với hy vọng sớm tìm thấy hài cốt bác ruột là liệt sĩ Phạm Lý Huề, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Trị - Thiên. Với gia đình chị, cũng như nhiều thân nhân liệt sĩ khác, đó không chỉ là mong muốn tìm lại người thân mà còn là khát vọng để Liệt sỹ được trở về với quê hương, với vòng tay của gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Chị Huyền chia sẻ: “Tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại từ Quân khu 1 về việc lấy mẫu ADN để tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ nên gia đình đã đến đây tìm hiểu thêm. Bác tôi chưa lập gia đình, không có vợ con. Gia đình luôn mong muốn tìm được phần mộ của bác để đưa bác về quê hương. Chúng tôi thấy đây là chủ trương rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng và đáp ứng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ”.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được lấy mẫu ADN góp phần nối thêm hy vọng cho thân nhân liệt sỹ (Ảnh Duy Đức)

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đơn vị còn được giao thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn phục vụ công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Cao Bằng. Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện không nhiều, song với trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ của Chiến dịch "500 ngày đêm" .

“Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm cao nhất của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các cấp trong toàn lực lượng, bảo đảm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khoa học, hiệu quả và khẩn trương. Mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Đối với công tác lấy mẫu, chúng tôi xác định phải hoàn thành trong tháng 11 năm 2026”, Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho hay.

Xác định danh tính liệt sĩ là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc

Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính không chỉ giúp khép lại nỗi mong ngóng của thân nhân, gia đình mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.