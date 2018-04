Cần khởi tố vụ sản xuất “thần dược” chữa ung thư bằng than tre Vinaca

Ngày 15/1/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An, Hải Phòng kiểm tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm giả tại cơ sở gia công thực phẩm chức năng, địa chỉ tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Chủ cơ sở là Đào Thị Chúc (SN 1994) có HKTT cùng địa chỉ trên. Rượu XO Vinaca được quảng cáo đắt đỏ nhất hành tinh.

Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất đóng gói các sản phẩm dãn nhãn Vinaca ung thư, Vinaca xương khớp, rượu XO Vinaca... Trên một lọ sản phẩm Vinaca ung thư với những lời hướng dẫn tăng sinh sản nam/nữ; tăng cường sức khỏe da tóc; tăng cường sức khỏe sinh sản; chống nhăn da.

Theo chỉ dẫn bao bì sản phẩm phóng viên tìm đến Công ty TNHH Vinaca có địa chỉ tại Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội sản xuất thuốc chữa ung thư bằng than tre, thu lời bất chính lừa đảo những bệnh nhân đang tuyệt vọng rơi vào cảnh tiền mất bệnh không khỏi. Ghi nhận của phóng viên địa chỉ này cửa đóng then cài. Những người dân cho biết từ khi vụ việc ầm ĩ trên báo chí thì ngôi nhà này nhiều ngày nay chủ yếu là đóng cửa.

Căn cứ trên cơ sở xác minh hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm của các sản phẩm nói trên do Sở Y tế Hải Phòng ngày 1/2/2018, xác định các sản phẩm mà đoàn liên ngành tạm giữ không có trong hệ thống hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm. Do vậy, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho rằng vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm nói trên là vụ việc vi phạm hành chính và đề nghị Đội quản lý thị trường số 8 tiến hành ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là bà Đào Thị Chúc và tiến hành làm thủ tục tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Ngày 14/3, Đội QLTT số 8 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Chúc nhưng bà này không hợp tác, không ký biên bản vi phạm hành chính. Cùng ngày, Đội QLTT số 8 có báo đề xuất Chi cục QLTT Hải Phòng Quyết định xử phạt vi hành chính về các hành vi: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không có Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định để sản xuất, chế biến thực phẩm; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy tang vật vi phạm. Tuy nhiên, đến nay bà Chúc vắng mặt tại nơi cư trú, không hợp tác làm việc với cơ quan công an và Chi Cục QLLT Hải Phòng; Chưa thực hiện quyết định xử phạt hành chính; Tang vật hàng hóa vi phạm hành chính chưa tiêu hủy.

Trao đổi với PV, ông Trần Hùng - Cục phó Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) nêu quan điểm: vụ việc này đủ căn cứ dấu hiện xử lý hình sự, đề nghị cơ quan điều tra xử lý. QLTT cho rằng, có đủ căn cứ dấu hiệu phạm pháp quả tang của tội kinh doanh sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng nhưng không có giấy phép, nguyên liệu không hóa đơn chứng từ, xuất xứ. Cơ sở không đủ điều kiện để sản xuất các loại thực phẩm chức năng, đồ uống ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Theo ông Hùng cơ sở này đã làm giả cả về hình thức, chất lượng, nội dung (bao bì in tem nhãn giả, dấu hiệu giả công dụng…) Đây là những dấu hiệu ban đầu cần xử lý ngay, thậm chí tạm giữ hình sự chủ cơ sở.

Ngoài ra, cơ sở này cũng có dấu hiệu giả giấy tờ khi cung cấp 6 phiếu công bố sản phản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Hồng An Phong (bản photocopy), trong khi đó làm việc với cơ quan công an ông Nguyễn Văn Tuấn giám đốc công ty này cho biết, Hồng An Phong thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, không ký hợp đồng hay hợp tác sản xuất kinh doanh với cơ sở của bà Chúc.

“Vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ, cơ sở sản xuất sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, quảng cáo thuốc chức năng như một loại thuốc “thần dược” trị ung thư. Tôi cho rằng, vụ việc hết sức nghiêm trọng là một tội ác như vậy theo quan điểm cá nhân tôi không đồng ý với việc ra quyết định xử phạt hành chính mà tôi đề nghị cơ quan công an cần phải khởi tố điều tra truy tố theo đúng dấu hiệu tội phạm nghiêm minh trước pháp luật”- ông Hùng nói.

Núp bóng khởi nghiệp hoạt động đa cấp

Thực tế trong khoản 2-3 năm vừa qua mạng lưới bán hàng của Công ty Vinaca có mặt tại nhiều tỉnh thành. Với thông tin nắm bắt được Cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các chi cục kiểm tra trên địa bàn có những hệ thống đại lý của Vinaca. Cụ thể, Chi cục QLTT Nam Định tiến hành kiểm tra 6 đại lý thì 2 đại lý đóng cửa, 4 đại lý còn lại phát hiện hơn 600 sản phẩm. “Với những sản phẩm này lưu thông ra thị trường khiến chúng tôi hết sức bất ngờ như chai rượu XO Vinaca được quảng cáo đắt nhất hành tinh nhưng giấy phép không có. Toàn bộ sản phẩm này chúng tôi đã thu hồi về chờ điều tra kiên quyết xử lý nghiêm minh”, lãnh đạo Cục quản lý thị trường nói.

Ông Hùng cho biết: “Các hệ thống đại lý khác sau khi các cơ quan báo đài thông tin, thấy QLTT ra quân kiểm tra toàn quốc các cơ sở thấy động đóng cửa. Ngay cả địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Vinaca ghi trên bao bì sản phẩm chúng tôi tới kiểm tra cũng đóng cửa, đối tượng bỏ trốn”.

Theo ông Hùng hoạt động của Vinaca như kinh doanh đa cấp là một điều khá bất ngờ bởi trước đây, các công ty bán hàng đa cấp nở rộ như nấm Chính phủ đã chấn chỉnh, Bộ Công thương đã kiên quyết rút toàn bộ giấy phép các công ty hoạt động trái phép tình hình đã yên ổn thì bây giờ đã biến tướng thành các loại hình như trên.

Ông Hùng nói: “Trên trang Facebook của Vinaca cá nhân tôi thấy rất bất ngờ vì đây như một hình thức kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh, khởi nghiệp huy động mọi người đưa ra hứa hẹn cam kết hàng tỷ đồng để đánh vào lòng tham của mọi người. Trong đó phải dùng các sản phẩm, phải đặt cọc trước, phải học khóa học 3 tháng mua sản phẩm của Vinaca những chiêu trò đó theo tôi không mới. Thủ đoạn quảng bá tinh vi đưa ra lãi suất lên đến 20%/tháng, lôi kéo chủ yếu người nghèo, dân lao động hiểu biết hạn chế. Tới đây QLTT sẽ tìm cách chấn chỉnh kiểm tra xử lý kiên quyết những trang mạng hoạt động có dấu hiệu kinh doanh bán hàng đa cấp lừa dối người tiêu dùng, gây bất ổn an ninh chính trị.

Theo lãnh đạo Cục quản lý thị trường, trường hợp Vinaca hoạt động rầm rộ với chiêu trò lừa đảo hấp dẫn người dân lãi suất cao bỏ ra vài trăm triệu thu lãi tiền tỉ là dấu hiệu của lừa đảo trục lợi. “Cá nhân tôi có ý kiến các cơ quan thực thi công vụ cần mau chóng ngồi lại để xem xét chấn chỉnh rút kinh nghiệm từ cơ quan cấp phép cho đến cơ quan quản lý lưu thông trên thị trường, chính quyền cơ sở nơi đối tượng mở đại lý bán hàng, tổ chức tập huấn. “Nhiều tổ chức đã có tính toán mượn trụ sở của hợp tác xã hay trụ sở xã để đánh vào niềm tin nhân dân có chính quyền ủng hộ. Cụ thể trường hợp Vinaca sử dụng giấy chứng nhận của một hiệp hội chống hàng giả không có giá trị gì để đánh vào sự tin tưởng của người dân. Vì thế việc cấp giấy chứng nhận của tổ chức, hiệp hội cũng cần phải chấn chỉnh không thể để tràn lan như hiện nay”- ông Hùng nói./. Vinaca từng nhận giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam VOV.VN -Trước khi bị phát hiện sản xuất thuốc chữa ung thư từ than tre, nứa, Vinaca đã được vinh danh thương hiệu và gương mặt doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.