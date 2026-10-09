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Cần Thơ: Ấm lòng bà con Khmer dịp Lễ Sene Đôn ta

Thứ Sáu, 08:33, 09/10/2026
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VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Lễ Sene Đôn ta năm 2026 của đồng bào Khmer, tại phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, những phần quà nghĩa tình đã được trao đến các gia đình còn khó khăn thông qua chương trình “Gian hàng 0 đồng”.

Chương trình do Đồn Biên phòng Lai Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Tại Nhà văn hóa phường Vĩnh Phước, bà con đã có mặt từ khá sớm, phần lớn là đồng bào Khmer, để tham gia chương trình “Gian hàng 0 đồng”. Không khí tại chương trình trở nên rộn ràng bởi những nụ cười, những lời thăm hỏi và niềm vui của bà con khi được trao đến tay những món quà thiết yếu cho gia đình như gạo, nước tương, trứng, mì tôm…

Với những hộ còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ trong những ngày lễ càng trở nên ý nghĩa. Bởi món quà không chỉ giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt, mà còn là sự động viên tinh thần để bà con đón một mùa Sene Đôn ta thêm đủ đầy và ấm áp. Một phần quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng với những người đang gặp khó khăn, đó là sự sẻ chia đến đúng lúc.

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Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa phát biểu

Chia sẻ niềm vui khi đến nhận quà, bà Lâm Chênh, cho biết: “Đến đây thấy bà con mình rất đông, được nhận quà tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn các chú bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương rất nhiều”.

Còn ông Thạch Pích, vui mừng: “Được cho nhu yếu phẩm miễn phí, tôi đến nhận cùng bà con. Có quà để đón Sene Đôn ta, vui lắm”.

Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể dành cho bà con Khmer còn khó khăn.

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Đại diện lãnh đạo Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương trao những món hàng 0 đồng đến bà con 

Ông Trần Văn Tảng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, cho biết, Vĩnh Phước là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, cùng với các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, địa phương đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần từng bước cải thiện đời sống người dân. Riêng dịp Lễ Sene Đôn ta năm nay, xã phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng 115 phần quà, với tổng kinh phí 57.500.000 đồng. Trong đó, có 30 hộ gia đình chính sách và 85 hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer được nhận quà.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Tảng nhấn mạnh: “Các phần quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của phường và lực lượng vũ trang. Qua đó, giúp bà con có thêm niềm vui, đón một mùa Lễ Sene Đôn ta đầm ấm và trọn vẹn hơn”.

Không chỉ trao những phần quà thiết thực, chương trình còn góp phần gắn kết tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với người dân địa phương.

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, “Gian hàng 0 đồng” là một trong những hoạt động được đơn vị phối hợp triển khai nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình quân dân.

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Món quà là sự sẻ chia để bà con đón lễ Sene Đôn ta vui tươi, đủ đầy hơn

“Những năm qua, Đồn Biên phòng Lai Hoà đã phối hợp và triển khai rất hiệu quả chương trình này, trao tặng hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm cho bà con. Tuy giá trị của những phần quà không lớn, nhưng trong đó là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Quốc Hân chia sẻ.

Lễ Sene Đôn ta đang về trong niềm vui sum họp của đồng bào Khmer. Từ những việc làm thiết thực như “Gian hàng 0 đồng”, tình quân dân càng thêm gắn bó, góp phần lan tỏa nét đẹp tương thân, tương ái, cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng ổn định.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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