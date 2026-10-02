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Bí thư Cần Thơ thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp lễ Sene Dolta

Thứ Sáu, 18:43, 02/10/2026
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VOV.VN - Chiều 2/10, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Ban Quản trị chùa Muniransay, Hòa thượng Trần Sol và đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Tại chùa Muniransay, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; tích cực thi đua lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống.

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Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Ban Quản trị chùa Muniransay.

Thay mặt các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer, Hòa thượng Trần Sol Trụ trì chùa Muniransay cảm ơn lãnh đạo thành phố Cần Thơ; đồng thời cho biết sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên đối với đồng bào Khmer.

Hòa thượng Trần Sol cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

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Bí thư Cần Thơ thăm, chúc mừng dịp lễ Sene Dolta.

Theo số liệu thống kê, Cần Thơ hiện có hơn 543.200 người Khmer sinh sống. Những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào Khmer. Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp huy động nguồn lực, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ, góp phần cải thiện đời sống, tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển kinh tế.

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Tại chùa Muniransay, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta.

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/10. Trước đó, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng lễ Sene Dolta trên địa bàn. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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