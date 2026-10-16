Cần Thơ chung sức vì sức khỏe cộng đồng

Trong hai ngày 14-15/10, tại phường Vĩnh Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và Đoàn Y, bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển.

Tặng quà cho bà con đến thăm khám bệnh.

Phường Vĩnh Phước có trên 70% dân số là đồng bào Khmer. Đời sống của người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và hộ nghèo, còn nhiều khó khăn. Thông qua sự kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thiện nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh đã đến địa phương, mang theo những phần hỗ trợ thiết thực về y tế và nhu yếu phẩm.

"Sự kết nối của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ với nhà tài trợ để hỗ trợ khám cho 500 bà con tại phường, qua đây cũng thể hiện tấm lòng, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như của lãnh đạo phường đến bà con nhân dân, để giúp cho bà con có cuộc sống vui vẻ hơn cũng như an tâm trong đời sống, sản xuất", ông Mã Chí Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Phước cho biết.

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại chương trình.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là người cao tuổi và đồng bào Khmer, đã đến điểm tổ chức để được thăm khám miễn phí. Ai cũng phấn khởi khi được các y, bác sĩ tận tình khám bệnh. Ông Nguyễn Ngọc Khải chia sẻ: " Tôi được cán bộ phường thông báo, chưa tới 7 giờ sáng tôi đã đến đây. Tại đây thì y bác sĩ khám kỹ và nhiệt tình lắm. Các bác sĩ hỏi thăm sức khoẻ, siêu âm, còn tặng cho mắt kính đeo nữa, cho cả quà, cho gạo, mì, kẹo. Hoàn cảnh nghèo và tuổi già như tôi được như vậy mừng lắm".

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã khám nội tổng hợp, siêu âm, điện tim và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 150 người được khám, tư vấn răng miệng; 300 người cao tuổi được cấp kính lão. Chương trình cũng trao tặng 500 phần quà gồm gạo, mì và bánh kẹo cho các hộ gia đình khó khăn.

Bà con được các y, bác sĩ tận tình thăm, khám sức khoẻ.

Bà Đào Thị Nao, 70 tuổi, là người Khmer, có hoàn cảnh gia đình neo đơn. Các con đi làm xa, chồng lại bệnh nặng, trong khi sức khỏe của bà cũng không tốt. Vì vậy, bà rất phấn khởi khi được các y, bác sĩ tận tình thăm khám. "Ông nhà tôi cũng già, đi không nổi. Tôi thì đi xe đạp lại, nhà cũng xa, tôi cũng thường xuyên bệnh nên phải nằm điều trị ở bệnh viện hoài. Lại tới đây được y bác sĩ khám cho, đo huyết áp... Ở đây, tôi còn được khám mắt nữa. Rồi bây giờ khám xong rồi chờ bác sĩ phát thuốc cho", bà Nao vui mừng cho hay.

Đại diện đoàn thiện nguyện, bà Đoàn Bạch Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia, bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn của người dân địa phương. Bà cho biết, chương trình được thực hiện nhờ sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng Hội đồng hương Cần Thơ. Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ đã gác lại công việc riêng, không ngại đường xa, mang theo trang thiết bị và thuốc men để chăm sóc sức khỏe người dân.

"Mong rằng, chương trình thiện nguyện này, giúp cho bà con cải thiện đời sống, tinh thần, sức khỏe, bên cạnh đó, hỗ trợ được một phần chi phí sinh hoạt từ những món quà mà đoàn đã mang đến tặng bà con", bà Đoàn Bạch Phụng chia sẻ.

Niềm vui của bà con khi được quan tâm chăm sóc sức khoẻ.

Theo bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận là kết nối các mạnh thường quân với người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm, nhưng số hộ còn khó khăn vẫn ở mức cao, khoảng 30.000 hộ. Vì vậy, sự chung tay của các mạnh thường quân và đoàn y, bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm sóc sức khỏe để người dân yên tâm lao động, sản xuất.