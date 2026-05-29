Cải chính

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Phụng An

Thứ Sáu, 20:49, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình sạt lở bờ sông tại một số địa phương của thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven sông Hậu, nơi có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Sạt lở đã gây thiệt hại nhà cửa, đường sá, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Những ngày này, người dân tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống thấp thỏm, lo âu.

Ngay tại đoạn phía trước nhà của bà Lê Thị Bích Thủy, ở ấp Phụng An đã xảy ra 3 lần sạt lở xuống sông Phụng An. Đoạn sạt lở dài khoảng 30 mét, ăn sâu vào bờ hơn 10 mét, làm sụp một căn nhà tiền chế của bà Thủy mà gia đình dùng để buôn bán, gây sụp lộ đal và cắt đứt giao thông đi lại. Bà Thủy cho biết, điểm sạt lở đã ăn sát vào nhà chính gây nên nỗi lo lớn cho gia đình.

“Từ hồi lở tới giờ đó, cả nhà đâu có dám ngủ ở trong nhà phía trước này đâu, đi ra tuốt ở sau. Ngủ vật ngủ vạ ở sau á, chứ đâu có dám ngủ ở trước. Chừng nào mà làm kè đồ đàng hoàng rồi thì mình mới tính sau. Còn hiện bây giờ là không có dám. Đồ đạc ở nhà tôi bán tiệm tạp hóa mà nhiều quá, thành ra mấy cái đồ nhẹ nhẹ tôi để đây”, bà Thủy chia sẻ.

Một đoạn sạt lở nghiêm trọng trên sông Phụng An (xã Nhơn Mỹ)

Gần đó, ngay bờ đối diện sông Phụng An cũng xảy ra đoạn sạt lở dài khoảng 30 mét, gây sụp lộ đal, ảnh hưởng đến nhà ở và an toàn giao thông của người dân trong khu vực. Bà Lê Thị Hoàng Mai, người dân có nhà gần điểm sạt lở chia sẻ, vụ việc xảy ra rất đột ngột vào khoảng hơn 4 giờ sáng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường sạt lở, cắm cọc cảnh báo, đồng thời vận động gia đình cùng mở lối đi tạm xuyên qua khuôn viên đất nhà để các em học sinh kịp đến trường.

“Không mở thì đi không được. Cái đường này nứt hết rồi, giờ cũng phải ráng chịu chứ biết sao giờ. Cũng mong muốn nhà nước đầu tư sớm kè để cho học sinh đi học an toàn, đường này học sinh đi nhiều, vì vậy tôi mở để các cháu đi học, nếu không thì nguy hiểm”, bà Mai cho biết.

Lộ đal bị sụp xuống sông, gây ảnh hưởng nhà cửa nghiêm trọng

Hai đoạn sạt lở này đều là tuyến lộ chính phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại và sinh hoạt của người dân. Đây cũng là tuyến bờ bao ven sông Phụng An, có vai trò bảo vệ trường học, khu dân cư đông đúc, vườn cây ăn trái, hoa màu cùng nhiều công trình hạ tầng bên trong. Đáng lo ngại là các điểm này vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Nguyên nhân được xác định do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy mạnh vào bờ. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy triều và dòng chảy cũng góp phần gây sạt lở nghiêm trọng hơn.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền sát căn nhà của người dân

Xã Nhơn Mỹ được hợp nhất từ 3 xã gồm: Nhơn Mỹ, An Mỹ của huyện Kế Sách và xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Đây là địa phương giáp sông Hậu, có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, sụp lộ đal với diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo lãnh đạo xã này, tính từ sau sáp nhập đến nay, Nhơn Mỹ đã xảy ra 74 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.400 mét tại 11 ấp trên địa bàn. Trong đó, có 5 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, gây gián đoạn giao thương hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh; 9 căn nhà bị ảnh hưởng, thậm chí sụp trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tình hình sạt lở hiện vẫn còn chiều hướng gia tăng.

Chính quyền địa phương mở lối đi tạm cho người dân và các em học sinh

Trước tình hình trên, giữa tháng 5 này, UBND thành phố Cần Thơ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Phụng An (khu vực trước trụ sở UBND xã An Mỹ cũ và bờ đối diện). UBND thành phố Cần Thơ nhận định, việc ưu tiên đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Phụng An là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm bảo vệ đất đai, tài sản của người dân và hạ tầng khu vực.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ cho biết, trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để gia cố, bồi trúc tạm thời được 32 đoạn sạt lở với chiều dài 683 mét. Đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; che bạt, đóng cừ tràm nhằm hạn chế sạt lở ăn sâu thêm; vận động người dân mở lối đi tạm và lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

“Hiện nay còn lại 42 đoạn với chiều dài trên 900 mét. Do điều kiện kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể khắc phục hết các đoạn này được. Chúng tôi cũng kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Thủy lợi thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để địa phương khắc phục các đoạn sạt lở, đảm bảo việc đi lại của người dân trong mùa mưa bão sắp tới”, ông Nguyễn Văn Điệp cho biết thêm.

Từ khi sáp nhập xã mới đến nay, Nhơn Mỹ đã ghi nhận 74 đoạn sạt lở bờ sông

Cũng theo lãnh đạo xã Nhơn Mỹ, qua kết quả khảo sát thực tế của ngành nông nghiệp và môi trường, địa phương đã có văn bản đề xuất UBND thành phố Cần Thơ xem xét ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục cấp bách tại những đoạn sạt lở còn lại; xây dựng kè cứng tại các điểm xung yếu; khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch bị cắt đứt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và học sinh, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các ấp, các xã. Đồng thời góp phần ngăn triều cường, mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất và phát triển kinh tế địa phương, cũng như hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở… với tổng kinh phí đề xuất vào khoảng 6,5 tỷ đồng.

Có thể thấy, sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, nhà cửa mà còn kéo theo nỗi bất an thường trực của người dân ven sông. Đối với người dân xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ lúc này không mong gì hơn là các công trình, phương án khắc phục sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và không còn thấp thỏm lo sợ đặc biệt là khi hiện nay đang bước vào mùa mưa./.

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An

VOV.VN - Tại Đồng Tháp, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, khắc phục đoạn sạt lở bờ Đông sông Phú An (xã Bình Phú) nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và sản xuất trước mùa mưa bão, sau sự cố làm sụp đường đal và ảnh hưởng khoảng 1.000 hộ dân cùng vùng sầu riêng rộng lớn.

 

 

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
