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Cần Thơ: Lật phà tự chế, 2 học sinh tử vong

Thứ Tư, 22:40, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngày 21/10, thông tin từ Công an phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, khiến 2 học sinh tử vong.

 

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 20/10/2026, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân.

can tho lat pha tu che, 2 hoc sinh tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh ở Cần Thơ tử vong

Kết quả xác minh cho thấy, trước đó có một nhóm gồm 8 em học sinh lớp 12 trường THPT Vị Thanh đến nhà một em trong nhóm. Do nhà em này ở bên kia kênh Nông Dân không có lộ xe nên muốn qua phải sử dụng phương tiện là chiếc phà tự chế được làm bằng 4 chiếc phuy bằng nhựa, phía trên dùng các thanh sắt nối lại với nhau. Khi xuống chiếc phà tự chế này, do không biết cách giữ thăng bằng, cả nhóm đều đứng qua bên trái làm phà bị nghiêng, dẫn đến lật úp từ phải qua trái làm tất cả các em bị phà đè lên người.

Lúc  này 6 em thoát ra được và bơi vào bờ. Sau đó người dân phát hiện truy hô và tiến hành ứng cứu thì vớt được nữ sinh Q.P.N.D. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, đến 2h sáng ngày 21/10 thì Q.P.N.D. tử vong. Còn nam sinh H.Q.V. thì được tìm thấy sau khoảng 30 phút tìm kiếm, cách hiện trường khoảng 20m.

Cũng theo xác minh của Công an phường Vị Tân, chiếc phà bị lật do gia đình bà N.T.P. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân. Hiện bà P. đã dời nhà sinh sống nơi khác để lại chiếc phà cho các hộ dân ở địa phương làm phương tiện qua lại hàng ngày.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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