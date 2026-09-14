Điều tra vụ một thuyền viên tử vong trên tàu cá ở Đồng Tháp

Thông tin ban đầu, trước đó, tàu cá TG-91216-TS của ông Lê Quốc Rin, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại - Đồn Biên phòng Phú Tân (tỉnh Đồng Tháp), trên tàu có 15 thuyền viên.

Vụ thuyền viên tử vong tại tàu cá đang được các cơ quan chức năng làm rõ (ảnh: minh họa)

Khoảng 14h ngày 12/9, khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 08 độ 24 phút - 108 độ 24 phút, thuyền viên Trần Phương Đ., (sinh năm 1967), ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc vá lưới thì bất ngờ ngất xỉu.

Các thuyền viên trên tàu đã tiến hành cấp cứu nhưng ông Đ., không qua khỏi. Sau đó, tàu TG-91216-TS quay vào bờ và trình báo vụ việc với Đồn Biên phòng Phú Tân.

Đồn Biên phòng Phú Tân đã thông báo vụ việc đến cơ quan công an để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.