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Khởi tố thuyền trưởng đi lệch luồng, va đá ngầm khiến 2 người tử vong

Chủ Nhật, 14:28, 27/09/2026
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Tàu chở hơn 1.200 m³ cát đang từ Vân Đồn về Hải Phòng thì va vào bãi đá ngầm, lật úp khiến 2 thuyền viên tử vong. Cơ quan công an xác định thuyền trưởng đã điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 2 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 09/7/2026, ông Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, trọng tải hơn 1.880 tấn, chở hơn 1.200 m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về Hải Phòng.

khoi to thuyen truong di lech luong, va da ngam khien 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Khởi tố Vũ Thành Long về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Trên tàu thời điểm này có 4 thuyền viên gồm các ông B.V.N. (SN 1981), H.V.C. (SN 1987), T.V.P. (SN 1973) và T.V.H. (SN 1978), cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi tàu đi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tàu HP-4914 va vào bãi đá ngầm, sau đó nghiêng và lật úp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và cứu được ông Long cùng hai thuyền viên B.V.N. và H.V.C.

Đến ngày 10/7/2026, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai thuyền viên T.V.P. và T.V.H.

khoi to thuyen truong di lech luong, va da ngam khien 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ tàu HP-4914 bị lật úp trên biển Vân Đồn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thành Long khi điều khiển tàu đã không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tàu đi lệch luồng và xảy ra tai nạn.

Vụ án đang được Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ tai nạn, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo chủ phương tiện, thuyền viên khi tham gia giao thông đường thủy phải thường xuyên quan sát, tuân thủ luồng chạy tàu và hệ thống báo hiệu; đồng thời kiểm tra đầy đủ trang thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu hỏa trước khi phương tiện hoạt động.

Theo Hoàng Dương/Tien Phong
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