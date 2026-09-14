Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các đơn vị giám định đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa bàn được phân công để lưu trữ, phục vụ giám định. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận hơn 16.600 mẫu; Viện pháp y quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, đã định danh, gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu và xử lý sơ bộ, kiểm tra định tính ADN đối với gần 9.000 mẫu; Viện Sinh học tiếp nhận, lưu trữ hơn 37.600 mẫu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Về lấy mẫu và giám định mẫu thân nhân, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 265 nghìn thân nhân liệt sĩ và đang tiến hành giám định AND (đã đạt khoảng 70%).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám định AND và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đồng bộ cơ sở dữ liệu AND; ứng dụng công nghệ giám định mới…

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết: "Song song với công nghệ đang áp dụng thì C06 cũng đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa, tức là hiện nay chúng ta mới thu theo dòng mẹ, huyết thống gần. Còn toàn bộ dòng cha và huyết thống xa tầm khoảng ba đến năm đời là chúng ta chưa thu. Nếu mà tới đây sẽ mở rộng diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ mới vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp".

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27/7/2027. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện trình ban hành sớm việc sửa đổi Nghị định 26/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định AND.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị: Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu; Liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Ban Chỉ đạo 515 xây dựng quy trình tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu tại Viện Pháp y Quân đội; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ để làm chủ công nghệ giải trình gen thế hệ mới; Nâng cao cơ sở vật chất, năng lực giám định lâu dài cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc. Nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều những công việc mà có thể nói rất khó. Mà không còn cách nào khác đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến trên 100 tuổi để đến lấy mẫu mà xúc động. Và tôi nhìn những hình ảnh mà mà bộ đội khai quật ở giữa lúc trưa nắng ở vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng một cái quyết tâm, bằng một nghĩa cử ấy thực sự đã tạo ra thay đổi rất lớn cho kết quả vừa qua".