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Cần Thơ nỗ lực hoàn thành 125 căn nhà cho gia đình chính sách

Thứ Ba, 19:25, 15/09/2026
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VOV.VN - Ngày 15/9, Đoàn công tác Quân khu 9 đến thăm, động viên các lực lượng đang xây mới, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Cần Thơ. Dù thời tiết bất lợi, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, từ 7 - 17/9, thành phố Cần Thơ triển khai 125 căn nhà hỗ trợ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn tại 47 xã, phường. Tổng kinh phí thực hiện 9,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, chiến dịch huy động lực lượng hỗ trợ ngày công khoảng 1.500 người; trong đó, 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Lữ đoàn Pháo phòng không 226.

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Các lực lượng khắc phục khó khăn do thời tiết, đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách.

Những ngày qua, mặc dù thời tiết bất lợi nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm kiên cố, chất lượng; dự kiến bàn giao đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể, tại xã Hồ Đắc Kiện, các lực lượng đã hỗ trợ 6 gia đình xây dựng nhà và 6 gia đình sửa chữa nhà đến nay đã hoàn thành từ 65-85% khối lượng công việc. Tại xã Phụng Hiệp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226 và các lực lượng đóng góp 154 ngày công lao động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các căn nhà đạt khoảng 70% tiến độ.

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Cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại chỗ đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa 125 căn nhà.

Qua nắm tình hình thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của chính quyền địa phương và LLVT Quân khu 9 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

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Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ và các đơn vị đã tích cực phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thiện các hạng mục bảo đảm tiến độ, chất lượng; chú trọng quy tắc an toàn lao động trong quá trình thi công; quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại xã Phụng Hiệp.

Trước đó, ngày 7/9, tại 9 địa điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tiến hành lễ xuất quân xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 125 căn nhà sẽ được hoàn thành trong 10 ngày. Mỗi căn nhà được xây dựng, sửa chữa là sự sẻ chia, tri ân bằng hành động đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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