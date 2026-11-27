Ngày 27/11, Sở VH-TT&DL Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ tổ chức đợt cao điểm chào mừng Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 20/12. Điểm nhấn trọng tâm của chuỗi hoạt động là nghi thức đón các chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay trong ngày 18/12.

Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau làm việc với Vietnam Airlines.

Cụ thể, cảng sẽ liên tiếp đón ba chuyến bay của VASCO và Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM cùng chuyến bay của Vietravel Airlines khởi hành từ Hà Nội.

Tại lễ đón, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các sở, ngành sẽ tặng hoa và sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương cho tổ bay cùng những hành khách đầu tiên. Nghi thức phun vòi rồng chào mừng tàu bay cũng sẽ được triển khai tại sân đỗ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật.

Song song đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chủ trì lễ khánh thành đưa cảng vào khai thác trở lại với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu Trung ương và địa phương.

Sân bay Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 19/12, tọa đàm "Cà Mau – Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển" sẽ được tổ chức ngay tại sân bay nhằm tạo diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành.

Ngay sau tọa đàm, đoàn khảo sát gồm 50 đại biểu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành sẽ thực hiện chuyến khảo sát thực tế tuyến Cà Mau – Đất Mũi đến hết ngày 20/12 để xây dựng các gói sản phẩm tour mới, khai thác tối đa lợi thế từ đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau.

Nhằm thúc đẩy kết nối giao thông hàng không, ngày 27/11, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hai bên đã thảo luận về việc khai thác lại đường bay cũ và mở đường bay mới đến Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết, hai bên đã thảo luận phương án khôi phục đường bay TP.HCM – Cà Mau và mở mới đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau.

Ngoài giải pháp duy trì ổn định và tăng tần suất chuyến bay, tỉnh Cà Mau và Vietnam Airlines cũng thống nhất tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời đẩy mạnh truyền thông quảng bá tiềm năng địa phương đến du khách và nhà đầu tư.

Việc khôi phục và mở mới các đường bay sẽ tạo động lực từ hạ tầng giao thông cho vùng đất cực Nam, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.