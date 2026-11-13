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Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có Giám đốc mới từ ngày 16/11

Thứ Sáu, 17:26, 13/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 16/11/2026, ông Trịnh Quốc Tuấn, người có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị trực thuộc ACV. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quốc Tuấn đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Nguyễn Cao Cường trao tại buổi công bố.

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Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trịnh Quốc Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam.

Sinh năm 1974, ông Trịnh Quốc Tuấn có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cử nhân Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Ông có gần 30 năm công tác trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Quốc Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quản lý dự án và quản lý cảng hàng không, sân bay. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay và Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Phi Long/VOV.VN
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