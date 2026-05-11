  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Căng mình dập lửa suốt nhiều giờ ở quán Volume Club, nhiều chiến sĩ PCCC kiệt sức

Thứ Hai, 15:30, 11/05/2026
VOV.VN - Sáng 11/5, quán Volume Club bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm cả khu vực. Gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC được điều động tới hiện trường. Nhiều chiến sĩ kiệt sức sau nhiều giờ căng mình dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Vào khoảng 10h20 ngày 11/5, vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại quán Volume Club khiến khu vực xung quanh náo loạn. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực.

Một chiến sĩ kiệt sức, được nhân viên y kế chăm sóc (Ảnh: Bùi Hào, Lệ An)

Theo người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tiếng hô hoán vang lên từ bên trong quán Volume Club. Ít phút sau, khói đen bắt đầu lan rộng kèm theo những tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn cứu hộ.

Một chiến sĩ kiệt sức, được nhân viên y kế chăm sóc (Ảnh: Bùi Hào, Lệ An)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phải phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh để phục vụ chữa cháy. Nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời nhằm tiếp cận sâu bên trong công trình, khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các nhà dân, cơ sở kinh doanh liền kề.

Do đám cháy xảy ra tại Volume Club có nhiều vật liệu dễ cháy, không gian kín và lượng khói lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Các chiến sĩ liên tục phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, khói dày đặc và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ công trình.

Nhiều cán bộ chiến sĩ kiệt sức sau nhiều giờ chống chọi với "giặc lửa" (Ảnh: Bùi Hào, Lệ An)

Trong nhiều giờ liên tục, từ hơn 10h sáng đến khoảng 13h chiều, lực lượng chữa cháy gần như không ngừng nghỉ để kiểm soát đám cháy. Quá trình làm nhiệm vụ với cường độ cao khiến một số cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng sức khỏe do kiệt sức và hít phải khói độc.

Tại hiện trường, đội ngũ y tế được bố trí túc trực liên tục để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ. Một số chiến sĩ PCCC đã phải can thiệp y tế ngay tại chỗ sau khi có dấu hiệu suy kiệt trong quá trình chữa cháy.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Bùi Hào, Lệ An)

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến khói lửa bao trùm khu vực trong thời gian dài. Giao thông qua tuyến đường Phú Mỹ và các khu vực lân cận cũng bị ùn ứ do lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế hoàn toàn đám cháy, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ bên trong công trình.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Volume Club cháy quán Volume Club cháy quán karaoke cháy nổ quán karaoke hoạt động trá hình cháy ở làng Phú Mỹ Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu nạn cứu hộ cháy tại phường Từ Liêm khói đen bốc cao cảnh sát pccc kiệt sức
Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan
Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan

VOV.VN - Một số chiến sĩ bị thương và kiệt sức trong quá trình chữa cháy kéo dài ở ngôi nhà 6 tầng trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ô tô cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài qua Nguyễn Xiển, Hà Nội
Ô tô cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài qua Nguyễn Xiển, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 9/5, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội) khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng từ Linh Đàm đi Khuất Duy Tiến.

