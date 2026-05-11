Vụ cháy ở Phú Mỹ, Hà Nội: Quán Volume Club kinh doanh gì?

Cụ thể, từ tháng 12/2022, ông Vũ Mạnh Cường (quê Tuyên Quang) và Phan Thị Ưng (quê Ninh Bình) đã được UBND quận Nam Từ Liêm cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ số 10 và 12 ngõ 63 Lê Đức Thọ với ngành nghề: "Dịch vụ ăn uống, quán cà phê giải khát, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống" thay thế cho ngành nghề kinh doanh karaoke hoạt động trước đó.

Lực lượng chức năng dùng phương tiện chuyên dụng dập lửa.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 11/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán Volume Club khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân khu vực phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán. Ít phút sau, nhiều người bên trong tri hô có cháy, khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán tại địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ghi nhận ban đầu cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đến trưa cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.