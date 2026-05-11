Cháy dữ dội tại quán Volume Club ở Phú Mỹ, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân khu vực phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán. Ít phút sau, nhiều người bên trong tri hô có cháy, khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán tại địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ghi nhận ban đầu cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn

Đến trưa cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.