  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cháy dữ dội tại quán Volume Club ở Phú Mỹ, Hà Nội

Thứ Hai, 11:30, 11/05/2026
VOV.VN - Vào khoảng 10h20 ngày 11/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán Volume Club khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân khu vực phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán. Ít phút sau, nhiều người bên trong tri hô có cháy, khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Hiện trường vụ cháy quán Volume Club.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng và phương tiện nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán tại địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Phương tiện chuyên dụng được điều đến hiện trường dập lửa.

Ghi nhận ban đầu cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn

Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường xem vụ cháy.

Đến trưa cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Doanh nghiệp Việt có thể nội địa hóa 100% thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
VOV.VN - Sau khi triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngành PCCC Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho rằng doanh nghiệp trong nước có thể nội địa hóa tới 70 - 100% thiết bị PCCC trong 5-7 năm tới nếu được hỗ trợ chính sách phù hợp

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

