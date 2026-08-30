Cảnh báo Hà Nội có dông lốc trong 3 giờ tới

Hà Nội có dông lốc cần xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã: Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Bồ Đề, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình. Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nam.

Khoảng 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông tại các phường, xã ở Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường xã lân cận khác như: Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thượng Cát, Ô Diên, Ngọc Hà, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.