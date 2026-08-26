English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người trồng chuối ở Đồng Nai bị thiệt hại do giông lốc

Thứ Tư, 17:38, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Bàu Hàm, TP. Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), đang giải ngân hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ 98 hộ dân có hàng chục ha chuối bị giông lốc gây thiệt hại.

Ngày 26/8, UBND xã Bàu Hàm, TP. Đồng Nai thông tin, địa phương đang thực hiện chi trả số tiền hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân trồng chuối chịu ảnh hưởng thiên tai.

Trước đó, trận giông lốc quét qua địa bàn xã vào ngày 23/6/2026 đã làm gãy đổ 80 ha chuối (chủ yếu là giống chuối cấy mô) của 98 hộ gia đình, đồng thời làm tốc mái nhà của 5 hộ dân tại ấp Tân Thành và ấp Trung Tâm.

hon 1 ty dong ho tro nguoi trong chuoi o Dong nai bi thiet hai do giong loc hinh anh 1
Vườn chuối bị ngã đổ sau giông lốc (ảnh: AX)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Bàu Hàm cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp cây trồng gãy đổ và lợp lại mái nhà cho bà con.

Song song với đó, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ấp rà soát, kiểm tra và lập danh sách thụ hưởng theo quy định.

Hiện nay, Phòng Kinh tế đã hoàn thành hồ sơ chi hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại chuối do mưa bão trên địa bàn xã Bàu Hàm bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của các hộ dân theo danh sách đính kèm. 

UBND xã Bàu Hàm cũng thông báo, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày 24/8, những hộ dân bị thiệt hại chưa nhận được kinh phí hỗ trợ cần liên hệ ngay với Phòng Kinh tế xã để được kiểm tra và giải quyết kịp thời.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, thời tiết cực đoan liên tiếp diễn biến phức tạp, nhiều đợt mưa lớn kèm giông lốc (đặc biệt trong tháng 5) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, đời sống và sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã ở Đồn Nai, như: Bù Đăng, Bình Tân, Tân Hưng, Lộc Hưng, Phú Trung và Thọ Sơn.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng, phần lớn tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Quỹ Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, đã giải ngân khoảng 6,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả về nhà ở, cây trồng và vật nuôi.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giông lốc thổi mạnh bung mái trung tâm y tế ở TP.HCM
Giông lốc thổi mạnh bung mái trung tâm y tế ở TP.HCM

VOV.VN - Trận giông lốc kèm gió lớn chiều 12/8 đã quật ngã cây xanh và thổi bung một phần mái tôn của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng (TP.HCM).

Giông lốc thổi mạnh bung mái trung tâm y tế ở TP.HCM

Giông lốc thổi mạnh bung mái trung tâm y tế ở TP.HCM

VOV.VN - Trận giông lốc kèm gió lớn chiều 12/8 đã quật ngã cây xanh và thổi bung một phần mái tôn của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng (TP.HCM).

Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ
Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ

VOV.VN - Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng khác đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra trong ngày 12/7.

Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ

Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ

VOV.VN - Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng khác đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra trong ngày 12/7.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

VOV.VN - Liên quan đến cơn mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

VOV.VN - Liên quan đến cơn mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục