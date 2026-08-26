Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người trồng chuối ở Đồng Nai bị thiệt hại do giông lốc

Ngày 26/8, UBND xã Bàu Hàm, TP. Đồng Nai thông tin, địa phương đang thực hiện chi trả số tiền hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân trồng chuối chịu ảnh hưởng thiên tai.

Trước đó, trận giông lốc quét qua địa bàn xã vào ngày 23/6/2026 đã làm gãy đổ 80 ha chuối (chủ yếu là giống chuối cấy mô) của 98 hộ gia đình, đồng thời làm tốc mái nhà của 5 hộ dân tại ấp Tân Thành và ấp Trung Tâm.

Vườn chuối bị ngã đổ sau giông lốc (ảnh: AX)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Bàu Hàm cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp cây trồng gãy đổ và lợp lại mái nhà cho bà con.

Song song với đó, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ấp rà soát, kiểm tra và lập danh sách thụ hưởng theo quy định.

Hiện nay, Phòng Kinh tế đã hoàn thành hồ sơ chi hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại chuối do mưa bão trên địa bàn xã Bàu Hàm bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của các hộ dân theo danh sách đính kèm.

UBND xã Bàu Hàm cũng thông báo, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày 24/8, những hộ dân bị thiệt hại chưa nhận được kinh phí hỗ trợ cần liên hệ ngay với Phòng Kinh tế xã để được kiểm tra và giải quyết kịp thời.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, thời tiết cực đoan liên tiếp diễn biến phức tạp, nhiều đợt mưa lớn kèm giông lốc (đặc biệt trong tháng 5) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, đời sống và sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã ở Đồn Nai, như: Bù Đăng, Bình Tân, Tân Hưng, Lộc Hưng, Phú Trung và Thọ Sơn.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng, phần lớn tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Quỹ Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, đã giải ngân khoảng 6,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả về nhà ở, cây trồng và vật nuôi.