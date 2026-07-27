Cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và ngập úng từ đêm 27/7

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ đang dao động chậm và vẫn ở dưới mức báo động 1.

Từ đêm 27/7 đến ngày 29/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông.

Tuy nhiên, từ đêm 27/7 đến ngày 29/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông với biên độ lũ từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, một số sông có thể vượt trên báo động 2. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Cầu được dự báo vượt mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ; đồng thời có khả năng xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị thuộc Bắc Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.