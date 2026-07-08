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Lũ quét xã biên giới Khổng Lào, Lai Châu thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng

Thứ Tư, 17:47, 08/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm mồng 7 đến sáng 8/7 đã gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, làm hư hỏng nhiều nhà ở, diện tích lúa và thủy sản của người dân. Đến 16 giờ chiều nay (8/7), tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1,3 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường theo dõi các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai.

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Các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Theo thống kê của UBND xã Khổng Lào, thiên tai không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm hư hỏng 4 ngôi nhà của người dân. Trong đó, một căn nhà xây hai tầng, diện tích khoảng 160m² tại bản Giao Chản bị lũ cuốn, thiệt hại hoàn toàn với giá trị ước khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một ngôi nhà tại bản Hoang Thèn bị hư hỏng khoảng 70% và hai ngôi nhà tại bản Nà Đong bị ảnh hưởng từ 30 đến 50%.

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Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, toàn bộ ngôi nhà 2 tầng kiên cố đổ sập xuống dòng lũ

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều thiệt hại. Khoảng 2,9ha lúa của 21 hộ dân tại các bản Giao Chản, Bản Lang, Phai Cát và Mán Tiển bị ngập, vùi lấp hoặc cuốn trôi, trong đó phần lớn diện tích bị thiệt hại trên 70%.

Mưa lũ cũng khiến nước suối tràn vào 7 ao nuôi thủy sản tại bản Lang, làm thất thoát gần 900kg cá. Bên cạnh đó, lũ quét còn làm sạt lở chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và nhiều tài sản khác của người dân. 

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Dòng suối Nậm Lụm hiền hòa trước khi lũ từ thường nguồn đổ về

Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi mưa lũ xảy ra, UBND xã đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ xung kích phòng, chống thiên tai và cán bộ ở các bản nhanh chóng xuống hiện trường để kiểm tra, hỗ trợ người dân. Đồng thời tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời cảnh báo, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.

 
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Lai Châu khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn từ chiều 7/7 đến sáng nay tiếp tục gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và hạ tầng giao thông của tỉnh Lai Châu. Các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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