English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đập Sabo Nặm Păm - thêm "lá chắn" trước lũ quét ở vùng cao Sơn La

Thứ Năm, 11:56, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng hứng chịu trận lũ quét lịch sử năm 2017, Nặm Păm (Sơn La) nay ghi nhận hiệu quả bước đầu của đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam trong đợt mưa lớn đầu tháng 7, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ và mở ra kỳ vọng nhân rộng mô hình phòng, chống thiên tai.

Nặm Păm là địa bàn từng chịu thiệt hại rất lớn trong trận lũ quét lịch sử vào tháng 8/2017, với 11 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi… Địa hình dốc, lượng mưa lớn cùng khối lượng đất đá từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Dap sabo nam pam - them la chan truoc lu quet o vung cao son la hinh anh 1
Địa hình dốc, lượng mưa lớn cùng khối lượng đất đá từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

Trước thực tế này, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nặm Păm thuộc Dự án “Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc”, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Dap sabo nam pam - them la chan truoc lu quet o vung cao son la hinh anh 2
Trước thực tế đó, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nặm Păm

Công trình được khởi công từ tháng 9/2024 và hoàn thành vào tháng 4/2025. Đập được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản với chiều dài 61m, chiều cao đỉnh vai đập 9m, chiều rộng đỉnh đập 3m; gồm 6 khe hở. Với kết cấu bê tông dạng hở, đập cho phép nước và vật liệu nhỏ đi qua, đồng thời giữ lại đá tảng, cây gỗ lớn và trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét.

Dap sabo nam pam - them la chan truoc lu quet o vung cao son la hinh anh 3
Với kết cấu bê tông dạng hở, đập cho phép nước và vật liệu nhỏ đi qua, đồng thời giữ lại đá tảng, cây gỗ lớn và trầm tích từ thượng nguồn

Qua thực tế vận hành, công trình đã tạo thêm lớp “lá chắn” bảo vệ khu dân cư phía hạ lưu, giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa lũ.

Anh Lò Văn Tiểu, ở bản Piệng, xã Mường La cho biết: “Từ khi có đập Sabo, bà con chúng tôi yên tâm hơn nhiều vì đất đá, bùn đất đều được giữ lại. Nhờ đó, người dân sinh sống phía hạ lưu cũng an tâm hơn mỗi khi mưa lớn”.

Dap sabo nam pam - them la chan truoc lu quet o vung cao son la hinh anh 4
Hiệu quả bước đầu của đập Sabo Nậm Păm cho thấy tính phù hợp của mô hình trong phòng, chống lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi

Hiệu quả của công trình được thể hiện rõ trong trận lũ lớn ngày 5/7 vừa qua. Với lượng mưa 290mm, đập đã giữ lại phần lớn đất đá, cây gỗ và vật liệu trôi từ thượng nguồn, góp phần giảm áp lực dòng chảy, hạn chế nguy cơ thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân khu vực hạ lưu suối Nặm Păm.

Dap sabo nam pam - them la chan truoc lu quet o vung cao son la hinh anh 5
Đập Sabo Nậm Păm góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường La, tỉnh Sơn La nói: “Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục giao cho bản Piệng và Phòng Kinh tế thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình; đồng thời đề nghị sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức Jica Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập sabo tương tự trên địa bàn xã Mường la để ngăn lũ giảm thiệt hại khi có lũ ống lũ quét xảy ra”.

 

Hiệu quả bước đầu của đập Sabo Nậm Păm cho thấy tính phù hợp của mô hình trong phòng, chống lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi. Đây cũng là cơ sở để Sơn La tiếp tục đề xuất đầu tư thêm các công trình tương tự trên các lưu vực suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng
Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa dông kéo dài từ ngày 21-25/5 khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 6 xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá tràn mặt đường, gây hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa dông kéo dài từ ngày 21-25/5 khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 6 xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá tràn mặt đường, gây hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 9/7 cộng hưởng với đợt mưa kéo dài trước đó khiến nước từ các khe suối dâng cao đột ngột, gây ngập lụt sâu và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 9/7 cộng hưởng với đợt mưa kéo dài trước đó khiến nước từ các khe suối dâng cao đột ngột, gây ngập lụt sâu và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Mưa lớn lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập 20-50cm
Mưa lớn lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập 20-50cm

VOV.VN - Trận mưa lớn với lượng mưa hơn 130mm trong hơn 2h sáng nay (9/7) đã khiến nhiều tuyến đường tại Hải Phòng bị ngập cục bộ đúng vào giờ cao điểm.

Mưa lớn lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập 20-50cm

Mưa lớn lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập 20-50cm

VOV.VN - Trận mưa lớn với lượng mưa hơn 130mm trong hơn 2h sáng nay (9/7) đã khiến nhiều tuyến đường tại Hải Phòng bị ngập cục bộ đúng vào giờ cao điểm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục