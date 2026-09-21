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Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế

Thứ Hai, 12:36, 21/09/2026
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VOV.VN - Từ đêm hôm qua và sáng nay (21/9), tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị.

 

Trong vòng 8 giờ qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế phổ biến từ 40 đến 130 mm; một số nơi mưa lớn như Cảng Tư Hiền: 216 mm, Giang Hải: 224 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã, phường gồm: Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vinh Lộc.

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Huế cảnh báo sạt lở đất ở khu vực đồi núi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

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Bộ đội Biên phòng thành phố Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi được yêu cầu triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và vật tư. 

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt hỗ trợ người dân gặt lúa

Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng về các địa bàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết và vận động người dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn:

“Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, quán triệt kế hoạch phòng thủ dân sự của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, đơn vị đã triển khai lực lượng về các địa bàn, tăng cường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu và vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân neo đậu, tránh trú trong các âu thuyền để đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản”.

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VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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