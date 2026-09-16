Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà
VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.
Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Lộc, thành phố Huế, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà khá sâu. Trời mưa, nước đọng thành vũng, người đi xe máy khó quan sát, nguy cơ tại nạn rất cao, nhất là vào ban đêm.
Ông Hồ Đắc Đình, một người dân sống gần tuyến đường cho rằng, việc mặt đường hư hỏng ngay sau những trận mưa đầu mùa khiến người dân lo lắng.
"Tôi ở gần đây, quen đường thì còn giảm tốc độ, tránh được. Nhưng trời mưa, đường ướt che lấp ổ gà, nhiều xe đi qua bị sự cố, có khi bay cả lốp. Là người tham gia giao thông, tôi mong đường được sửa bằng phẳng, không còn ổ gà để tránh những tai nạn ngoài ý muốn", ông Hồ Đắc Đình chia sẻ.
Điều đáng nói, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A qua thành phố Huế vừa mới sửa chữa vào năm 2024 vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hư hỏng, nặng nhất là tại Km849+720, Km849+650, Km849+598, Km850+700...
Trong những ngày mưa lớn vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn. Từ đó, các phương tiện dồn về Quốc lộ 1A, tạo thêm áp lực lên những vị trí mặt đường đang xuống cấp. Mỗi lần xe lớn chạy qua, sập bánh vào ổ gà là nước bẩn bắn tung tóe vào người đi đường và nhà dân.
Ông Nguyễn Khá, người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Hưng Lộc lo lắng khu đường mới sửa chữa lại bị hư hỏng: "Đường này mới hỏng gần đây, người dân đi lại không phát hiện được, rất nguy hiểm. Mong cấp trên sớm sửa chữa, khắc phục để người dân đi lại an toàn".
Hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý tuyến đã báo cáo với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung và đề nghị yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn giao thông. Một số vị trí đã được nhà thầu xử lý tạm thời nhưng tiếp tục phát sinh hư hỏng.
Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết: "Một số vị trí do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC thi công đến nay vẫn chưa được khắc phục. Trên tuyến Quốc lộ 1A, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà. Công ty chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ trực tiếp quản lý đoạn tuyến lắp đặt biển cảnh báo ở hai đầu các vị trí hư hỏng để cảnh báo các phương tiện lưu thông chú ý. Đồng thời, xử lý tạm thời các ổ gà bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mùa mưa còn tiếp diễn".