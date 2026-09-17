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Huế yêu cầu các trường rà soát cung ứng đủ sách giáo khoa trước 17h ngày 18/9

Thứ Năm, 17:15, 17/09/2026
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VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các trường khẩn trương rà soát nhu cầu, phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước 17 giờ ngày 18/9.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải rà soát số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa, thông báo cho phụ huynh địa chỉ và phương thức mua sách. Với những trường ở xa trung tâm, Hiệu trưởng chủ động tổng hợp nhu cầu, làm việc trực tiếp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đưa sách đến trường. 

Đối với học sinh được hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí, các trường lập danh sách gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Việc cung ứng được thực hiện theo phương thức “cung ứng trước, thanh toán sau”.

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Huế yêu cầu các trường rà soát cung ứng đủ sách giáo cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, tránh đăng ký thừa, thiếu hoặc không đúng đối tượng. Trong thời gian chờ bổ sung sách bản in, các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường, không cắt xén nội dung, thay đổi thời lượng chương trình. Học sinh có thể dùng chung sách, sử dụng sách tại thư viện hoặc khai thác sách giáo khoa điện tử và học liệu số miễn phí.

 Ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Huế cho biết: “Để triển khai tốt việc dạy và học trong tình trạng một số học sinh chưa có sách giáo khoa bản in để học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện dạy học bình thường, không cắt xén chương trình. Đồng thời Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường khai thác kho học liệu số của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp miễn phí”. 

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Phụ huynh ở Huế tìm mua sách giáo khoa cho học sinh

Việc yêu cầu khẩn trương cung ứng sách giáo khoa được đưa ra trong bối cảnh đầu năm học 2026-2027, một bộ phận học sinh tại thành phố Huế vẫn chưa có đủ sách giáo khoa bản in.

Trước đó, thành phố tạm dừng phương án mua sách giáo khoa tập trung trị giá 12,3 tỷ đồng để rà soát lại cách thức hỗ trợ; đồng thời dự kiến huy động khoảng 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn hợp pháp để hỗ trợ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng miền núi.

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Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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