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Cảnh sát biển cứu sống ngư dân trôi dạt trên vùng biển Hòn Mê, Thanh Hóa

Thứ Sáu, 17:07, 03/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Hòn Mê (Thanh Hóa), trưa 3/7, tàu CSB 6002 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kịp thời phát hiện, cứu sống một ngư dân bị trôi dạt sau khi tàu cá gặp sóng lớn và chìm trên biển.

 Lúc 13h ngày 3/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Hòn Mê (Thanh Hóa), tàu CSB 6002, Hải đội 111, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và cứu vớt thành công một người dân đang trôi dạt trên biển.

canh sat bien cuu song ngu dan troi dat tren vung bien hon me, thanh hoa hinh anh 1
Nạn nhân Lê Thế Dũng

Nạn nhân là anh Lê Thế Dũng (29 tuổi, trú tại tổ dân phố Cao Bắc, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo anh Dũng, khoảng 12h cùng ngày, anh điều khiển tàu cá TH 80507 TS chở mồi cá từ bến cá Hải Hà ra khu vực Hòn Vàng để phục vụ bè nuôi ốc hương. Sau khoảng 45 phút di chuyển, tàu gặp sóng lớn, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm. Anh kịp ôm một can nhựa để nổi trên mặt nước và chờ được ứng cứu.

Ngay sau khi đưa nạn nhân lên tàu an toàn, tổ quân y tàu CSB 6002 đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, sơ cứu và băng bó vết thương ở chân. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Lê Thế Dũng đã ổn định, đang chờ người thân đưa về bờ.

canh sat bien cuu song ngu dan troi dat tren vung bien hon me, thanh hoa hinh anh 2
Quân y tàu CSB 6002 kiểm tra sức khoẻ nạn nhân Lê Thế Dũng

Việc cứu nạn kịp thời một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp ngư dân khi gặp sự cố trên biển.

Hà Phương/VOV1
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