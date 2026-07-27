Cao Bằng: Cả vùng biên chung tay xây dựng một ngôi trường

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng Bảy, công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng vẫn rộn ràng tiếng máy móc và nhịp lao động khẩn trương của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân. Xen giữa không khí tất bật ấy là những chiếc bánh, cốc trà chanh, bao gạo, bó rau và từng xe củi được người dân mang tới tiếp sức. Những món quà giản dị cho thấy ngôi trường nơi biên giới hôm nay không chỉ được xây bằng bê tông, sắt thép, mà còn bằng sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng.

Người dân chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS và công nhân, kỹ sư

Trên công trường, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 cùng kỹ sư, công nhân đang khẩn trương chạy đua với thời gian để hoàn thành một số hạng mục trước ngày 30/8, kịp phục vụ năm học mới. Mỗi buổi trưa, khi nắng lên gay gắt nhất, những cốc trà chanh, cốc chè, bánh và thực phẩm lại được chuyển tới tận công trường. Không phải những chuyến hàng lớn, mà là sự góp sức của từng cán bộ, đảng viên và người dân xã Phục Hòa.

Trân trọng sự đùm bọc, chia sẻ đó, ông Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Dự án Trường nội trú liên cấp xã Phục Hòa không giấu được sự xúc động cho biết: “Dự án hiện đã được khoảng 32% tiến độ, theo kế hoạch sẽ bàn giao một số hạng mục trước ngày 30/8 để kịp khai giảng. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của bộ đội, chính quyền địa phương và đoàn thanh niên. UBND xã cũng tạo điều kiện bố trí chỗ ăn, sinh hoạt, ngủ nghỉ cho công nhân. Chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ”.

Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tự tay chuẩn bị bánh cùng trà chanh, chè để động viên lực lượng thi công

Điều đáng trân trọng là người dân ở những xóm vùng sâu, vùng xa, dù đời sống còn khó khăn, nhưng họ vẫn hưởng ứng rất tích cực. Chỉ sau ba ngày vận động, người dân các xóm Bản Trang, Nà Quang đã quyên góp được 8 xe củi chuyển xuống công trường. Người góp gạo, người góp rau, củ, quả, dầu ăn; mỗi gia đình một phần tùy theo điều kiện và khả năng của mình. Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng tổ chức chương trình “Tiếp sức công trường”, tự tay chuẩn bị 700 chiếc bánh cùng 350 cốc trà chanh, chè để động viên lực lượng thi công.

Trung tá Nguyễn Sỹ Phương, Phó Chính ủy Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: “Cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như khó khăn về ăn ở, vật chất. Trong quá trình chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động, bà con nhân dân thì thăm hỏi động viên, tặng quà về vật chất và tinh thần, bằng tiền, nhu yếu phẩm, rất là quan tâm. Tiếp đến là hoạt động tiếp sức công trình, chúng tôi đã chủ trì lên kế hoạch, phối hợp với Đoàn xã bởi vì quan điểm là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đưa công trình về đích đúng tiến độ”.

Nụ cười của các chiến sĩ phút nghỉ ngơi

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, Phục Hòa không có nguồn lực lớn, nhưng địa phương đã chọn cách huy động phù hợp, ai có gì góp nấy. Những hình ảnh tiếp sức công trường cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, từ đó lan tỏa thêm nhiều việc làm thiết thực.

"Các xóm như Bản Trang, Nà Quang dù ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, nhưng nhờ sự đồng thuận, đoàn kết nên chỉ sau 3 ngày vận động đã quyên góp được 8 xe củi để chuyển xuống công trường. Đoàn thanh niên cũng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức chương trình tiếp sức công trường, tự tay pha những cốc trà chanh, chè, bánh. Các bạn tham gia đều rất nhiệt tình, nhiệt huyết, mong muốn gửi những tấm lòng đến với anh em trên công trường. Với những hoạt động thiết thực đó, dù không lớn lao nhưng đó cũng là nguồn động lực rất lớn để tiếp sức cho CBCS và công nhân lao động sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chị Lý Thị Mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phục Hòa chia sẻ.

Từng chiếc bánh, cốc nước được đưa tận tay các chiến sĩ và đội ngũ thi công

Tính đến ngày 17/7, xã Phục Hòa đã huy động được khoảng 80,5 triệu đồng hỗ trợ lực lượng thi công. Trong đó, hơn 50,7 triệu đồng là tiền mặt; rau, củ, quả, gia vị, dầu ăn cùng 8 xe củi được quy đổi trị giá gần 29,8 triệu đồng. Địa phương còn tổ chức giao lưu văn nghệ, sinh nhật đồng đội và thường xuyên thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, công nhân. Với cách làm này, xã Phục Hòa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng biểu dương là điểm sáng trong huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp. Theo ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa, kinh nghiệm quan trọng nhất là phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

"Đảng ủy xã xác định cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực sự vào cuộc, công tác tuyên truyền vận động phải đi vào thực chất bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và không hình thức. Khi người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng bào biên giới sẵn sàng chung tay góp sức. Việc sớm hoàn thành công trình trước thềm năm học mới có ý nghĩa rất lớn. 1 ngôi trường khang trang, hiện đại được đầu tư bài bản sẽ tạo điều kiện tốt hơn để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện", Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa nhấn mạnh.

Ngôi trường đã dần thành hình

Điều đáng trân trọng không chỉ là một ngôi trường mới đang dần thành hình nơi biên giới, mà còn là tinh thần đoàn kết, sẻ chia được kết tinh trong từng hạng mục công trình. Khi tiếng trống khai trường vang lên, phía sau những phòng học khang trang ấy sẽ không chỉ có công sức của những người thợ, người lính, mà còn có tình cảm của cả một vùng biên đã cùng chung tay dựng nên mái trường cho con em mình.