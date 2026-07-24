Khởi công thêm 2 trường phổ thông nội trú khu vực biên giới tại Đồng Tháp

Các trường được khởi công là: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Ngự (tại phường Hồng Ngự), Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Thới Hậu (tại phường Thường Lạc).

Lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu làm lễ Khởi công

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Ngự được xây dựng trên diện tích hơn 50.000 m², với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới 40 phòng học cùng các khối phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.600 học sinh.

Còn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Thới Hậu có diện tích khoảng 50.000 m², tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, xây dựng mới 31 phòng học, phục vụ hơn 1.240 học sinh. Cả hai dự án đều được đầu tư đồng bộ các hạng mục như: nhà đa năng, nhà văn hóa, khu bếp - nhà ăn, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, bể bơi, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2027.

Như vậy, đến nay Đồng Tháp đã khởi công 6/6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Bộ Chính trị nhằm phát triển hạ tầng giáo dục vùng biên giới.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, đây sẽ là môi trường giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; đồng thời giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con em, ổn định lao động sản xuất, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các nhà thầu, cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2027 - 2028.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, ngành giáo dục cần chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, công tác quản lý nội trú và các điều kiện cần thiết để các trường có thể vận hành hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.