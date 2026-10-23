Cao Bằng: Đề xuất bổ sung đường kết nối tuyến chính đường tránh Nước Hai

Theo báo cáo của UBND xã Hòa An, khối lượng thi công tuyến chính đường tránh Nước Hai đã đạt khoảng 95%. Tổng chi phí được duyệt khoảng 150,425 tỷ đồng; kinh phí còn lại khoảng 46,518 tỷ đồng.

Trên cơ sở rà soát tiến độ và nhu cầu kết nối giao thông, xã Hòa An đề xuất dùng phần kinh phí còn lại để bổ sung đoạn đường dài khoảng 350 mét, nối khu vực trung tâm với tuyến tránh. Theo địa phương, hạng mục này sẽ tăng tính liên thông với mạng lưới đường hiện có, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối khu tái định cư. Đề xuất điều chỉnh hiện đang được xã phối hợp các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa An, khối lượng thi công tuyến chính đường tránh Nước Hai đã đạt khoảng 95%. Tổng chi phí được duyệt khoảng 150,425 tỷ đồng; kinh phí còn lại khoảng 46,518 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc ngày 21/10, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Ông Nguyễn Văn Giang, Chỉ huy trưởng công trình đấu nối tuyến tránh Nước Hai, cho biết: Hiện nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để triển khai các phần việc và phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

“Chúng tôi đang thi công tuyến nhánh từ đường đôi Hòa An đấu nối với khu tái định cư đang xây dựng. Theo tiến độ đề xuất, đến ngày 31/12 phải hoàn thành phần đấu nối này để bàn giao, đưa tuyến đường vào sử dụng. Để bảo đảm tiến độ, chúng tôi đang huy động nhân công, máy móc và thiết bị thi công nền đường, gia công hố ga”, ông Nguyễn Văn Giang nêu rõ thêm.

Xã Hòa An đề xuất dùng phần kinh phí còn lại để bổ sung đoạn đường dài khoảng 350 mét, nối khu vực trung tâm với tuyến tránh để tăng tính liên thông với mạng lưới đường hiện có, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối khu tái định cư.