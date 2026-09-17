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Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư vùng thiên tai

Thứ Năm, 19:22, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau nhiều đợt ngập lụt, sạt lở tại các khu vực Mạ Quan, Bản Đon và xóm 6 Bế Triều, UBND xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng đang triển khai dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại khu vực này.

Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Gia đình ông Mã Văn Độ ở thôn Vò Đáo luôn sống trong nỗi lo vì nhiều năm qua phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mùa mưa tới. Riêng đợt ngập gần đây, nước dâng tới mái nhà, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Vì vậy, khi địa phương triển khai phương án di chuyển tới nơi ở mới, gia đình ông đồng tình nhưng cũng mong sớm được thông tin rõ cách xử lý tài sản tại nơi ở cũ và phương án bồi thường, hỗ trợ.

cao bang day nhanh tien do hoan thanh khu tai dinh cu vung thien tai hinh anh 1
Mốc hoàn thành trước ngày 31/12/2026 đòi hỏi việc phê duyệt phương án bồi thường, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng phải được thực hiện sớm.

“Mấy năm vừa rồi gia đình tôi đều bị ngập lụt, năm vừa rồi còn ngập đến tận mái nhà. Vất vả lắm, đồ đạc các thứ thì trôi nổi lung tung hết. Mọi khi chưa thấy ngập lụt nặng nề như này bao giờ nên cũng chủ quan, đồ đạc chỉ kê cao lên thôi, nhưng không ngờ nước lên cao như vậy, Việc bố trí tái định cư thì tốt thôi, nếu mà được khu tái định cư an toàn thì gia đình hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng muốn biết địa phương cho tái định rồi thì phần tài sản ở dưới nhà này sẽ xử lý như thế nào, làm sao cho đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch”, ông Mã Văn Độ cho biết.

Khu vực Mạ Quan, Bản Đon và xóm 6 Bế Triều là những địa bàn thường chịu ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa. Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai được triển khai nhằm di chuyển các hộ nằm trong vùng có nguy cơ đến nơi ở an toàn hơn, đồng thời xây dựng hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, dự án sử dụng 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, quy mô dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Các hạng mục chính gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải.

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Ban quản lý dự án xã Hòa An phối hợp với các phòng ban liên quan và các hộ gia đình rà soát các điểm thực hiện dự án, chỉ đạo đơn vị tư vấn đã thực hiện bám sát theo quy hoạch.

Đến nay, việc thi công đang được gấp rút triển khai tại những khu vực đã có mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nên máy móc, nhân lực chưa thể triển khai đồng loạt.

Ông Nông Văn Hiếu, đại diện đơn vị thi công cho biết: “Bây giờ tiến độ còn vướng một số hộ dân chưa giải phóng mặt bằng, còn những phần nào đã giải phóng chúng tôi đều cào mặt đến đó, để khi nào có mặt bằng sẽ triển khai ngay. Cũng mong xã sớm giải quyết mặt bằng xong, chúng tôi sẽ điều máy móc, nhân lực đến để triển khai công việc ngay. Nếu có mặt bằng thì chỉ từ 2-3 tháng là xong các phần hạng mục của công trình, tất nhiên là còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nữa”.

Để tháo gỡ nút thắt này, xã Hòa An đang kiểm đếm tài sản, lập và thẩm định phương án bồi thường đối với các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đồng thời phối hợp với người dân tháo dỡ công trình, chuẩn bị bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý dự án xã Hòa An, mốc hoàn thành trước ngày 31/12/2026 đòi hỏi việc phê duyệt phương án bồi thường, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng phải được thực hiện sớm.

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 Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại xã Hòa An được triển khai theo lệnh khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hòa An cho biết: “Trên cơ sở nguồn chỉ tiêu vốn mà giao cho xã Hòa An thì Ban quản lý cũng đã phối hợp với các phòng, ban liên quan cũng như các hộ gia đình rà soát các điểm thực hiện dự án, chỉ đạo đơn vị tư vấn đã thực hiện bám sát theo quy hoạch. Với công trình này, xã đã có lệnh khẩn cấp rồi. Để thực hiện đảm bảo trước 31/12 sẽ hoàn thành thì BQL cũng đã phối hợp với đơn vị thực GPMB là phòng kinh tế, thành lập hội đồng bồi thường. Đến thời điểm này cơ bản các hộ dân đều đã được kiểm đếm, lập phương án bồi thường, thẩm định. Trong thời gian sớm nhất, Ủy ban sẽ phê duyệt chi phí hỗ trợ bồi thường cho bà con để người dân sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng cho BQL để tổ chức thực hiện với mục tiêu trước 31/12 phải hoàn thành công trình”.

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Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, chuẩn bị bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Trong những tháng cuối năm 2026, hạng mục ảnh hướng trực tiếp quyết định đến tiến độ dự án là phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ; di chuyển tài sản; bàn giao mặt bằng liên tục cho đơn vị thi công. Sau khi có mặt bằng, các hạng mục san nền, giao thông, điện, nước và xử lý nước thải phải được hoàn thành đồng bộ để bảo đảm điều kiện bố trí dân cư. Với 133 hộ nằm trong kế hoạch di chuyển, việc hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026 sẽ tạo điều kiện để người dân rời khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở và từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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