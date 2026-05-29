English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao Bằng hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số trước khi vận hành chính thức

Thứ Sáu, 18:48, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một tháng triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh, tất cả các quy trình quản lý được số hoá đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Từ 0 giờ ngày 15/4/2026, tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và hiện đã có 161 doanh nghiệp tham gia với hơn 2.200 phương tiện thực hiện khai báo trên hệ thống điện tử; tổng số phí hạ tầng thu được đạt hơn 7,5 tỷ đồng. Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số đã góp phần công khai quy trình xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, phần mềm hiện vẫn còn một số bất cập cần tiếp tục hoàn thiện như một số trường dữ liệu chưa đồng bộ; hệ thống chưa tích hợp chức năng tự động phát hiện tờ khai trùng lặp có thể dẫn tới phát sinh thu phí chưa chính xác theo từng loại hình; đồng thời chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xử lý biên lai theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ vận hành nền tảng vẫn còn thiếu.

cao bang hoan thien nen tang cua khau so truoc khi van hanh chinh thuc hinh anh 1
Sau hơn một tháng triển khai thí điểm, thực tiễn cho thấy nền tảng cửa khẩu số đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ông Nông Xuân Ánh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đánh giá: “Nền tảng cửa khẩu số mới bước đầu vào giai đoạn thử nghiệm, chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức. Qua quá trình thử nghiệm, hơn 1 tháng qua thì các lực lượng đánh giá thì cũng cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên còn cần 1 số trang thiết bị hỗ trợ để phục vụ công tác, như máy móc, camera AI, cần barie tự động… sẽ giúp giảm bớt công việc thủ công, giúp hoạt động XNK tại đây thuận lợi hơn”.

Nền tảng cửa khẩu số đang được triển khai đồng thời tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Các doanh nghiệp và lực lượng chức năng cơ bản đồng thuận, tích cực phối hợp thực hiện. Quy trình quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu từng bước được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, việc xác nhận hoàn thành thủ tục trên hệ thống đôi lúc còn chậm do các lực lượng phải thực hiện song song nhiều nhiệm vụ chuyên môn. Một số doanh nghiệp lần đầu khai báo cũng chưa cung cấp đầy đủ thông tin, dẫn tới phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho biết, sau hơn một tháng thí điểm, các đơn vị đều nhận thấy việc triển khai cửa khẩu số là yêu cầu cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thông quan và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, phần mềm cần tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/6/2026.

Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho biết: “Để đảm bảo thực sự là nền tảng thực hiện các quy trình trên môi trường số hóa, bắt buộc cũng phải có hệ thống trang thiết bị phù hợp thì mới có thể vận hành, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp không cần tiếp xúc với các cơ quan, lực lượng. Phải trang bị 1 số thiết bị, hệ thống như cổng barie nhận diện BKS xe, camera AI, môi trường thanh toán số…

Trong thời gian thí điểm các lực lượng cơ bản cũng đã chia sẻ thông tin, tuy nhiên quá trình vận hành song song, do vậy các lực lượng vẫn còn giữ 1 số dữ liệu chuyên ngành, chưa chia sẻ. Sau này đi vào vận hành chính thức rồi chúng tôi cũng kiến nghị với tỉnh để các ngành cùng chia sẻ dữ liệu để đảm bảo vận hành nền tảng ổn định, thông suốt”.

cao bang hoan thien nen tang cua khau so truoc khi van hanh chinh thuc hinh anh 2
Để nền tảng "cửa khẩu số" thực sự vận hành hiệu quả, ổn định và thông suốt, tỉnh Cao Bằng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm, và nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu.

Theo ngành Hải quan, nền tảng cửa khẩu số sẽ góp phần tự động hóa quy trình quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng như hải quan, biên phòng, kiểm dịch, thuế; đồng thời từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro. 

Ông Nguyễn Thế Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết:  “Khi doanh nghiệp khai báo trước, đẩy các thông tin lên nền tảng thì các lực lượng sẽ nắm bắt và tác nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các khâu tác nghiệp đó cũng rất công khai, minh bạch, lực lượng này làm xong thì đều thể hiện rõ, qua đó bảo đảm thực hiện thủ tục một cách minh bạch, công khai, doanh nghiệp cũng rất thuận lợi khi xem tiến trình thủ tục của mình hiện đang ở khâu nào, và lúc nào thì xong.

Một thuận lợi nữa đó là thu phí hạ tầng, khi doanh nghiệp đẩy hồ sơ thì sẽ hiện thông báo số phí phải nộp, doanh nghiệp có thể nộp phí 24/7. Các bước đều được thực hiện tuần tự, doanh nghiệp chỉ phải khai báo 1 lần, không phải di chuyển và tiếp xúc với bất kỳ lực lượng nào. Tôi nghĩ đây là bước đột phá để sớm có thể triển khai chính thức trong thời gian tới”.

Sau hơn một tháng triển khai thí điểm, thực tiễn cho thấy nền tảng cửa khẩu số đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Khi phần mềm được nâng cấp đồng bộ, hệ thống camera AI, barie tự động và các thiết bị số được đầu tư đầy đủ; cùng với việc chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, nền tảng cửa khẩu số sẽ vận hành ổn định, liên tục và thông suốt hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: VOV Cao Bằng cửa khẩu số Cao Bằng nền tảng cửa khẩu số cửa khẩu số Tà Lùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng

VOV.VN - Sáng 27/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng

VOV.VN - Sáng 27/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai
Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai

VOV.VN - Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc TP.Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.

Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai

Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai

VOV.VN - Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc TP.Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.

Tăng tốc thi công dự án đường tránh xã Hòa An, Cao Bằng sau phản ánh của VOV
Tăng tốc thi công dự án đường tránh xã Hòa An, Cao Bằng sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư đã họp bàn với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Tăng tốc thi công dự án đường tránh xã Hòa An, Cao Bằng sau phản ánh của VOV

Tăng tốc thi công dự án đường tránh xã Hòa An, Cao Bằng sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư đã họp bàn với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học
Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

VOV.VN - Trước thực trạng một số bếp ăn trường học ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn cơ sở vật chất, tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học, đồng thời nâng cao kiến thức cho nhân viên chế biến nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho học sinh.

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

Cao Bằng tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn trường học

VOV.VN - Trước thực trạng một số bếp ăn trường học ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn cơ sở vật chất, tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học, đồng thời nâng cao kiến thức cho nhân viên chế biến nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục