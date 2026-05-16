  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua Đắk Lắk khai thác toàn tuyến từ ngày 18/5

Thứ Bảy, 21:14, 16/05/2026
VOV.VN - Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 18/5, sau khi 24km còn lại dự án đã hoàn thành.

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48km. 24km đầu tuyến (đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30/4.

24km còn lại của Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu vào 22h ngày 18/5/2026.

“Căn cứ và điều kiện thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan trong hội đồng nghiệm thu đồng ý đủ điều kiện thì dự án của chúng tôi sẽ chính thức thông xe toàn tuyến", ông Lê Quốc Dũng thông tin. 

cao toc chi thanh - van phong qua Dak lak khai thac toan tuyen tu ngay 18 5 hinh anh 1
Tuyến đường thông suốt góp phần hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Cũng theo Ban quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng, lắp đặt 5 trạm thu phí tại các nút giao ra - vào toàn tuyến. Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), đầu vào đa làn tự do (không có barie) và đầu ra đơn làn (có barie).

Quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án như hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí không dừng… cũng như thực hiện công tác bảo hành công trình. Khi toàn tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong chính thức vận hành đồng bộ, sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam theo hướng kết nối thông suốt, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua Đắk Lắk tăng tốc về đích dịp 30/4
VOV.VN - Sau khi không thể cán đích vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 do sự cố sụt lún, sạt trượt nền đường, các nhà thầu thi công Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đang dồn toàn lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

"Chốt” mốc đưa cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong vào khai thác trước 15/4
VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA 7 và các nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thiện thủ tục để đưa cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong vào khai thác trước 15/4/2026, đồng thời phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư và một số nhà thầu do chậm tiến độ.

Khí thế thi công cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong chào mừng Đại hội XIV của Đảng
VOV.VN - Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, trên công trường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhằm hoàn thành toàn bộ dự án vào trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

