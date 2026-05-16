Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua Đắk Lắk khai thác toàn tuyến từ ngày 18/5

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48km. 24km đầu tuyến (đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30/4.

24km còn lại của Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu vào 22h ngày 18/5/2026.

“Căn cứ và điều kiện thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan trong hội đồng nghiệm thu đồng ý đủ điều kiện thì dự án của chúng tôi sẽ chính thức thông xe toàn tuyến", ông Lê Quốc Dũng thông tin.

Tuyến đường thông suốt góp phần hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Cũng theo Ban quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng, lắp đặt 5 trạm thu phí tại các nút giao ra - vào toàn tuyến. Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), đầu vào đa làn tự do (không có barie) và đầu ra đơn làn (có barie).

Quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án như hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí không dừng… cũng như thực hiện công tác bảo hành công trình. Khi toàn tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong chính thức vận hành đồng bộ, sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam theo hướng kết nối thông suốt, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.