Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 2 công dân Điện Biên hy sinh khi chữa cháy rừng

Hai liệt sĩ được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” là ông Lò Văn Nam, hy sinh ngày 4/4/2026 và ông Lù Văn Thương, hy sinh ngày 6/4/2026.

Theo quyết định, hai ông được công nhận liệt sĩ do đã hy sinh trong khi tham gia chữa cháy, bảo vệ rừng. Cả hai là công dân xã Na Sang, được huy động tham gia lực lượng chữa cháy rừng theo sự phân công của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã.

Dù đã được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa xong các nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trước đó, khoảng 13h30' ngày 3/4, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc Tổ dân phố 1, xã Na Sang xảy ra cháy. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, y tế và người dân tham gia chữa cháy, khoanh vùng, khống chế ngọn lửa.

Trong quá trình dập lửa có 4 người bị thương nặng. Dù đã được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, xong ông Lò Văn Nam và ông Lù Văn Thương đã hy sinh sau đó.

Việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 2 công dân xã Na Sang thể hiện sự ghi nhận đối với những người đã hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, bảo vệ rừng và bảo vệ tài sản, cuộc sống của cộng đồng. Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.