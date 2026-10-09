Cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy cho gần 300 người ở Đà Nẵng phục vụ mùa mưa bão
VOV.VN - Chiều nay (9/10), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 cho gần 300 học viên.
Khóa học có gần 300 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Việc đào tạo hướng đến yêu cầu chủ động vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa lũ. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình đào tạo kết hợp kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy với kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khẩn cấp.
Các học viên được đào tạo lý thuyết và thực hành. Phần thực hành chú trọng kỹ năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại từng địa phương, xử trí tình huống sát với nhiệm vụ phòng, tránh thiên tai tại địa phương mình. Kết quả khóa học góp phần củng cố lực lượng vận hành phương tiện thủy tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.
Với đội ngũ đã qua đào tạo, các địa phương có điều kiện bố trí người lái gắn với phương tiện và phương án ứng phó, nâng cao khả năng tiếp cận khu vực bị ngập, sơ tán người dân, vận chuyển hàng thiết yếu và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.