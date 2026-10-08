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Thủy điện Sông Tranh 4 ở Đà Nẵng vận hành điều tiết qua tràn từ chiều nay 8/10

Thứ Năm, 20:54, 08/10/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía nam TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) ngập cục bộ, một số tuyến đường miền núi bị sạt lở. Thủy điện Sông Tranh 4 đã vận hành điều tiết qua tràn từ chiều nay.

Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay (7/10 và 8/10), mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều khu vực phía Nam TP Đà Nẵng (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ) bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch và Hương Trà, nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Dư, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương… bị ngập, có nơi nước sâu hơn nửa mét.

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Bộ đội hỗ trợ chuyển xe máy lên chỗ cao hơn ở xã Núi Thành

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 11h đến 13h ngày 8/10, lượng mưa ghi nhận tại trạm Tam Trà là 107mm, Xuân Bình 95mm và Tam Kỳ 92mm. Mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ thời điểm này vẫn dưới mức báo động 1.

Tại xã Núi Thành, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, một số tuyến đường bị chia cắt. Trước tình hình nước dâng cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 70 hộ dân ở thôn Tịch Tây đến nơi an toàn. Tại thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân), 10 hộ dân cũng được di dời khỏi khu vực ngập.

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Trong đợt mưa này, xã Núi Thành hứng lượng mưa to và kéo dài gây ngập cục bộ nhiều khu vực

Tại khu vực trường mẫu giáo Bình Minh thuộc thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang, xã Núi Thành mưa lớn cũng gây gập cục bộ, có nơi nước sâu hơn 1 m. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Núi Thành di chuyển đến nơi an toàn; giúp trạm y tế, trường học và các hộ gia đình di dời tài sản, trang thiết bị, vật dụng thiết yếu khỏi vùng ngập.

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Bộ đội đưa học sinh ở trường mầm non Sơn Ca, xã Núi Thành về nhà vì mưa to gây ngập cục bộ

Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền xã Núi Thành duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.

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Trung tâm phường Tam Kỳ nước ngập nhiều vị trí

Ông Trần Hiệp, Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 cho biết, sau khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng và đánh giá lượng mưa thực tế, nhà máy đã vận hành điều tiết nước để đảm bảo an toàn. “Chúng tôi thấy lượng mưa, nước về hồ và dự báo của các bên dự báo nên khoảng 12 giờ trưa tôi xác nhận sẽ xả tràn và thông báo khoảng 16 giờ sẽ xả tràn. Sau đó chúng tôi gửi văn bản cho các nơi để họ chủ động. Hiện nay lượng nước xả của thủy điện qua tổ máy khoảng 300 m3 cộng với lưu vực tôi xả nước qua đập là 150 m3. Khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa qua trên này không còn mưa, tạnh rồi”, ông Hiệp nói.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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