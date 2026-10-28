Cấp đất cho đồng bào nghèo, tạo sức bật ở vùng biên Ia Rvê

Trung tuần tháng 10, chị Bàn Mùi Diết, người dân tộc Dao, ở thôn 12, xã biên giới Ia Rvê, có mặt từ sớm tại trụ sở UBND xã để tham gia bốc thăm nhận đất ở. Chồng đi lao động ở nước ngoài, chị ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Căn nhà gia đình đang ở được dựng tạm trên đất của cha mẹ. Cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng rau, nuôi gà, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, việc được nhận đất ở khiến chị không giấu được niềm vui.

“Em rất là vui, khi được nhà nước cấp đất ở, đất sản xuất như thế này em rất vui và biết ơn Nhà nước rất là nhiều”, chị Bàn Mùi Diết chia sẻ.

Người dân xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, bốc thăm chọn lô đất ở trong đợt bố trí đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở.

Cùng chung niềm vui ấy, ông Đặng Tòn San, ở thôn 13, đã có gần 10 năm sinh sống tại biên giới Ia Rvê nhưng gia đình vẫn chưa có đất ở, đất sản xuất. Để trang trải cuộc sống, ông San đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Biết tin Nhà nước triển khai chính sách hỗ trợ đất đai, ông San mong chờ từng ngày được nhận đất, qua đó, có điều kiện làm ăn ổn định ngay tại địa phương.

“Trước kia mình không có đất, bây giờ Nhà nước hỗ trợ đất cho bà con, rất cảm ơn, trước kia mình đi làm thuê làm mướn, bây giờ có đất rồi thì làm ăn sản xuất ở đây thôi”, ông San chia sẻ.

Với những hộ dân như chị Diết, ông San, đất ở là điều kiện để an cư; đất sản xuất là cơ sở để từng bước tự chủ cuộc sống, giảm phụ thuộc vào công việc làm thuê thời vụ.

Cán bộ xã Ia Rvê đối chiếu danh sách, tên và số thứ tự bốc thăm, bảo đảm việc bố trí đất cho người dân được thực hiện công khai, minh bạch.

Theo rà soát của xã biên giới Ia Rvê, toàn xã có 155 hộ cần được hỗ trợ về đất đai và thủ tục pháp lý về đất đai. Trong đó, 92 hộ thiếu đất ở, đất sản xuất; 6 hộ đã có đất sản xuất nhưng chưa có đất ở, cùng nhiều hộ cần hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất.

Thực hiện Quyết định số 104 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên và Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã Ia Rvê xây dựng phương án bố trí đất phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khu đất ở được quy hoạch có diện tích gần 8 ha, dọc tuyến đường liên thôn từ thôn 8 đến thôn 10, chia thành 198 lô. Theo phương án, mỗi hộ được bố trí 400 m², gồm 200 m² đất ở và 200 m² đất trồng cây hằng năm.

Chính quyền xã Ia Rvê đối chiếu bản đồ quy hoạch, xác định vị trí các lô đất bố trí cho người dân, từng bước giải quyết nhu cầu an cư và tạo điều kiện phát triển sinh kế ở vùng biên giới.

Trước khi triển khai, danh sách các hộ thụ hưởng, bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các quy định liên quan được niêm yết công khai trong 15 ngày tại trụ sở UBND xã. Ban tự quản các thôn cũng trực tiếp thông báo để người dân biết, tham gia góp ý. Đợt bốc thăm trung tuần tháng 10 dành cho 28 hộ chưa có đất ở, được tổ chức công khai với sự chứng kiến của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân.

Ông Nông Văn Gióng, Trưởng thôn 4, xã Ia Rvê, cho biết trong đợt đầu tiên thực hiện Đề án 104, thôn có 6 hộ được nhận đất. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống tại địa phương nhiều năm nhưng chưa có đất để canh tác và ổn định chỗ ở. “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 6 hộ dân này được nhà nước cấp đất này thì người dân rất phấn khởi. Nay đến nhận đất tại thực địa, 6 hộ trên địa bàn thôn tôi dậy từ rất sớm và đi rất đông đủ”.

Có đất ở mới chỉ giải quyết một phần khó khăn. Để người dân thực sự ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo, xã Ia Rvê đang hoàn thiện thủ tục bố trí 266 ha đất sản xuất tại các thôn 7, 12 và 13. Theo phương án của địa phương, mỗi hộ dự kiến được bố trí 1 ha. Cùng với đất sản xuất, xã sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên và khả năng canh tác của từng gia đình.

Biển đánh dấu vị trí các lô đất trong khu quy hoạch bố trí đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tại xã biên giới Ia Rvê.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê, cho biết địa phương sẽ tiếp tục rà soát đối tượng, quỹ đất và đẩy nhanh việc thực hiện chính sách, đồng thời gắn hỗ trợ đất đai với giải pháp tạo sinh kế cho người dân.

“Trong thời gian tới Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo phòng kinh tế tiếp tục rà soát để tiến hành cấp đất ở và đất sản xuất, để giúp cho bà con có tư liệu sản xuất để canh tác, góp phần ổn định cuộc sống trên địa bàn biên giới xã Ia Rvê. Cùng với cấp đất, xã cũng có các giải pháp để triển khai các giải pháp vê sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp để bà con ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài trên địa bàn biên giới”, ông Tiến cho biết.

Từ những lô đất ở đầu tiên đến kế hoạch bố trí đất sản xuất, chính sách hỗ trợ đất đai tại Ia Rvê đang từng bước hướng tới giải quyết nhu cầu thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở số hộ được giao đất, mà còn ở khả năng giúp người dân có nhà ở ổn định, có tư liệu sản xuất và tạo ra thu nhập lâu dài. Đây cũng là điều kiện quan trọng để đồng bào yên tâm lập nghiệp, gắn bó với vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trên địa bàn.