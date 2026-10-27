Kiểm tra toàn diện dự án khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm tại Thanh Hóa

Theo hồ sơ quản lý tại địa phương, dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm được giao đất giai đoạn 1 với diện tích 19.895m² vào năm 2013, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Lãnh đạo xã Hoằng Tiến cho biết, theo hồ sơ phương án năm 2012 xác định tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 92,376 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 11/9/2026, khu đất dự án cơ bản chưa xây dựng các hạng mục chính theo quy hoạch, chưa hoạt động theo mục tiêu đề ra. Hồ sơ thể hiện khu đất đã được tách thành 36 giấy chứng nhận, gồm 34 lô biệt thự và 2 lô khách sạn, đồng thời phát sinh việc chuyển nhượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiểm tra toàn diện dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý.

Dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm tại xã Hoằng Tiến là dự án nằm trong danh mục dự án tồn đọng kéo dài, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có buổi làm việc với xã Hoằng Tiến, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và làm việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án du lịch sinh thái biển tại địa phương này. Theo kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh kiểm tra toàn diện dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị trước ngày 25/11/2026.