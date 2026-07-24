Cất bốc, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Phục Hòa, Cao Bằng

Liệt sĩ Nguyễn Đức Vui, quê quán xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trước đây, nhập ngũ năm 1975, là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 567, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng. Đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 18-2-1979 trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và được đồng đội an táng tại xóm Pác Bó, xã Phục Hòa.

Ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng phối hợp với xã Phục Hoà và thân nhân gia đình tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Vui từ xóm Pác Bó về Nghĩa trang Liệt sĩ Phục Hòa, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Sau quá trình thu thập thông tin, xác minh hồ sơ và đối chiếu ý kiến của thân nhân, đồng đội cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã xác định chính xác vị trí phần mộ. Công tác cất bốc, quy tập được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời khẳng định sự quan tâm, quyết tâm của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Việc đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phục Hòa không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời khẳng định sự quan tâm, quyết tâm của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.