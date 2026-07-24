Phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Qua công tác đào thăm dò, lực lượng làm nhiệm vụ bước đầu phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, cùng nhiều di vật kèm theo. Trong ngày, đơn vị đã đào hơn 70 m³ đất để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trong ngày 24/7, khối lượng đất đã đào hơn 70m³

Tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, ngày 25/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng nhằm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.